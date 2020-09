Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, κι ενώ η Λέσβος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος διεμήνυσε ότι οι 3.000 άστεγοι μετανάστες θα μεταφερθούν προσωρινά σε σκηνές.

«Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού αλλά και εθνικής ασφάλειας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, υλικό από drone που δημοσιεύει το Associated Press δείχνει στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από το καμμένο τοπίο της Μόριας. Τα πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά.

Στο βίντεο διακρίνονται ακόμη φλόγες σε ορισμένα σημεία, μαυρισμένες δομές και πυκνοί καπνοί πάνω από τον ρημαγμένο καταυλισμό. Σε ένα άλλο βίντεο του αμερικανικού πρακτορείου, υπάρχουν πλάνα με ελικόπτερα που επιχειρούν στην περιοχή και άλλα με μετανάστες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε άλλο σημείο. Ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος εξηγεί στο βίντεο πώς τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

«Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεγονότα στη Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και, πολύ περισσότερο, για τέτοιας έκτασης ταραχές. Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού αλλά και εθνικής ασφάλειας», τονίζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι όλο το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει πως όλοι οι εθνικοί πόροι και όλες οι εθνικές δυνάμεις θα το συνδράμουν. «Απομακρύνονται ήδη από εκεί σήμερα, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά» υπογραμμίζει.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ενημέρωσε σχετικά και τις ευρωπαϊκές αρχές, σημειώνοντας ότι «το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εξάλλου πρωτίστως ευρωπαϊκό». «Η Ελλάδα έχει, ήδη, σηκώσει πολύ βαρύτερο φορτίο από εκείνο που της αναλογεί. Αύριο θα επισκεφθεί την Λέσβο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, με τον οποίο θα έχω συνάντηση την Παρασκευή» τονίζει ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι «ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε αμέσως: Οι φιλοξενούμενοι θα στεγαστούν σε κατάλληλες σκηνές. Οι θετικοί στον ιό θα έχουν περίθαλψη. Και οι κάτοικοι της Λέσβου θα αποζημιωθούν και θα προστατευτούν». «Ήδη, κυβερνητικό κλιμάκιο είναι επί τόπου. Στις έξι το απόγευμα θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις. Κανείς άλλος μετανάστης ή πρόσφυγας, όμως, δεν θα επιτραπεί να ταξιδέψει. Και θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στις τοπικές δραστηριότητες» προσθέτει, αναφέροντας ότι είναι κάτι έκτακτο, αλλά απολύτως απαραίτητο. «Και είμαι σίγουρος ότι οι νησιώτες μας θα το καταλάβουν και θα συμπαραταχθούν», είπε.

Επίσης υπενθύμισε ότι από τη Μόρια έχουν μεταφερθεί από τις αρχές του έτους παραπάνω από 13.000 άνθρωποι, υπογραμμίζοντας ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν στο μεταξύ το κράτος δεν είχε εμποδίσει και νέες μεταναστευτικές ροές.

«Προφανώς, οι έλεγχοι στα θαλάσσια σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά, θα συνεχιστούν. Με την αποτελεσματικότητα που έως τώρα περιόρισε δραστικά τις παράνομες εισόδους. Πιστεύω πως μια άσχημη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε ευκαιρία για μια καλύτερη πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει στη Λέσβο. Μόλις αξιολογηθεί η ζημιά στη Μόρια, και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία και η ασφάλεια όλων. Κατοίκων και μεταναστών» επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Τέλος, σημείωσε ότι η Ελλάδα με τη συμπαράσταση της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται την ασφάλεια και την ειρηνική ζωή στην επικράτειά της. Την εθνική της αξιοπρέπεια, μαζί όμως με τον ανθρωπισμό της προς κάθε αδύναμο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σημειώνει σε μήνυμά του για την καταστροφή στη Μόρια, ότι ο πρωθυπουργός αποδεικνύεται «ιστορικά λίγος» για να διαχειριστεί το προσφυγικό. Όπως τονίζει μεταξύ άλλων μέσω social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να γίνει η Ελλάδα πρώτη είδηση στα διεθνή δίκτυα, με φιέστες και συνεντεύξεις. Τελικά σήμερα τα κατάφερε, αλλά από την ανάποδη. Η εικόνα του φλεγόμενου καταυλισμού διασύρει την πατρίδα μας και πληγώνει την περηφάνια όλων των Ελλήνων ανά τον κόσμο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η καταστροφή στη Μόρια είναι ανείπωτη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίζεται δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με μόνο κριτήριο την ικανοποίηση της ακροδεξιάς της πτέρυγας και των οπαδών της.

Έτσι η Ελλάδα έγινε ξανά αποθήκη ψυχών. Αυτό ακριβώς που αγωνιστήκαμε να μη συμβεί, όταν επί τέσσερα χρόνια διεθνοποιήσαμε το ζήτημα, φέραμε την Ευρώπη προ των ευθυνών της και βρήκαμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας αυτή διεθνείς οργανισμούς, κράτη και ηγέτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η πληγή της Μόριας έπρεπε να κλείσει. Και θα έκλεινε. Είχαμε ήδη προχωρήσει το σχέδιο αποσυμφόρησης με συνέπεια και σεβασμό στους συνανθρώπους μας. Αυτή η πληγή όμως, αντί να κλείσει βάθυνε. Οι 5.000 της Μόριας, έγιναν 20.000 σε ένα χρόνο, πριν ξεκινήσει δειλά και ασύντακτα το σχέδιο αποσυμφόρησης.

Η ΝΔ έκανε την Ελλάδα το αποπαίδι της Ευρώπης.

Συντάχθηκε αναφανδόν με τους ακραίους της ΕΕ που αρνούνται εμφατικά την αλληλεγγύη και τη συνευθύνη.

Αυτούς που έκλειναν σύνορα, σήκωναν τείχη και παρέτασσαν στρατούς απέναντι στους πρόσφυγες.

Αυτούς που επέβαλαν εκβιαστικά στην ΕΕ τη στάση που οδηγεί σε περιπτώσεις Μόριας, Ειδομένης και Λαμπεντούζα.

Η Ελλάδα έπαψε να διεκδικεί, έπαψε να απαιτεί, αποδέχτηκε τα νησιά μας να γίνουν ένας διαρκής τόπος μαρτυρίου για χιλιάδες ανθρώπους, την ώρα που δήθεν καταπιανόταν με την προστασία των συνόρων μας.

Με θαλάσσια δίχτυα που σήμερα ψάχνουν τί θα τα κάνουν, με εγκατάλειψη των νησιωτών μας στη μοίρα τους να ψάχνουν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, με κλείσιμο του ματιού σε ακροδεξιές συμμορίες που τραμπουκίζουν και τρομοκρατούν μάνες και παιδιά.

Ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να γίνει η Ελλάδα πρώτη είδηση στα διεθνή δίκτυα, με φιέστες και συνεντεύξεις. Τελικά σήμερα τα κατάφερε, αλλά από την ανάποδη. Η εικόνα του φλεγόμενου καταυλισμού διασύρει την πατρίδα μας και πληγώνει την περηφάνια όλων των Ελλήνων ανά τον κόσμο.

Η κυβέρνηση οφείλει, εδώ και τώρα, να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης του νησιού, να καλύψει άμεσα όλες τις υγειονομικές ανάγκες και να προχωρήσει επιτέλους με σχέδιο και σοβαρότητα στην άμεση αποσυμφόρηση των νησιών.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος γι’ αυτό το δράμα και αποδεικνύεται ιστορικά λίγος για να διαχειριστεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετώπισε ποτέ η Ελλάδα και η Ευρώπη».

Στην εγκατάσταση των διαμενόντων του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας σε «νέους προσωρινούς χώρους διαμονής, κατά προτίμηση όχι κοντά στην περιοχή της Μόριας και κατ’ ανάγκη όχι για όλους μαζί» θα προχωρήσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος, σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους. Όπως διευκρίνισε ο κ. Κουμουτσάκος, το σχέδιο εγκατάστασης αφορά στους περίπου 3.000 που βρίσκονταν εντός του ΚΥΤ, καθώς «οι υπόλοιποι, σε συνθήκες που απέχουν πολύ από το να είναι ιδεατές, μένουν εκεί που έμεναν», μια που, όπως συμπλήρωσε, δεν υπήρξε εκτεταμένη ζημιά στην περιοχή εκτός του ΚΥΤ.

Ο κ. Κουμουτσάκος έκανε λόγο για μια «μείζονα ανθρωπιστική κρίση» και «γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την αντιμετώπιση μιας πολύ δυσχερούς κατάστασης». Υπογράμμισε πάντως ότι «βάσει όλων των πληροφοριών από το πεδίο δεν έχει καταγραφεί καμία απώλεια ζωής».

Σχετικά με τις πυρκαγιές ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης περιέγραψε ότι «ξεκίνησαν σε χώρους περιμετρικά του ΚΥΤ και στη συνέχεια εντοπίστηκαν νέες εστίες εντός του κέντρου», καθώς και ότι «όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε ως αποτέλεσμα δυσαρέσκειας κάποιων φιλοξενούμενων του ΚΥΤ λόγω της επιβαλλόμενης απομόνωσης». Ο κυβερνητικός μηχανισμός «ενεργοποιήθηκε άμεσα, σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες», είπε και συμπλήρωσε ότι «προέχει η συντονισμένη δράση στο πεδίο και όχι οι ατέρμονες συζητήσεις για τις συνθήκες του συμβάντος». Για το αν οι φωτιές «ήταν οργανωμένη ενέργεια μέσα στο ΚΥΤ, η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ο κ. Κουμουτσάκος.

Το ΚΥΤ «έχει ολοσχερώς καταστραφεί», σημείωσε ο ίδιος και περιέγραψε ότι κατά βάση έχουν καταστραφεί τα κτίρια παροχής υπηρεσιών μέσα στο ΚΥΤ, μεταξύ των οποίων και η Υπηρεσία Ασύλου, όπου ο κ. Κουμουτσάκος εξήγησε ότι «αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι τα αρχεία της Υπηρεσίας έχουν υποστεί τις συνέπειες της πυρκαγιάς». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «αυτή είναι μια πρόσθετη πρόκληση, την οποία όμως θα αντιμετωπίσουμε». «Πρώτη και απόλυτη» προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελούν τα 408 ασυνόδευτα παιδιά, τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος, τα οποία «είναι προστατευμένα, ήδη σε ασφαλείς ζώνες και περιοχές είτε σε ξενοδοχεία στο νησί», καθώς και οι ευάλωτοι «οι οποίοι επίσης θα μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους».

Για τα ασυνόδευτα η Ειδική Γραμματέας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, διευκρίνισε ότι η μεταφορά τους στην ενδοχώρα «θα ξεκινήσει σήμερα, ενδέχεται και να ολοκληρωθεί σήμερα». Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν «σε δομές προσωρινής φιλοξενίας στην ενδοχώρα», ενώ στη συνέχεια «όποια παιδιά προτεραιοποιούνται για μετεγκατάσταση θα μεταβούν στις δομές που έχουμε γι αυτό το σκοπό και τα υπόλοιπα θα μπουν σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας στην ενδοχώρα». Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε σε ενέργειες διεθνούς ενημέρωσης για την κατάσταση. Εκτός από την συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη δηλώσεις συμπαράστασης έχουν κάνει οι ομόλογοί του της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ενημέρωση από το κυβερνητικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στη Λέσβο, αποτελούμενο από τους υπουργούς Μετανάστευσης και Εσωτερικών και από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μήνες.

Μία νύχτα κόλασης, σε ένα ήδη βάρβαρο και δύσκολο περιβάλλον, βίωσαν οι αιτούντες άσυλο στο ΚΥΤ της Μόριας μετά τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης και επί ώρες κατέκαψε μεγάλο μέρος της δομής. Οι τουλάχιστον 12.500 διαμένοντες έφυγαν άρον άρον προκειμένου να βρουν προστασία έξω από το ΚΥΤ. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές – εικόνες που μιλάνε από μόνες τους και λένε μια ιστορία, μια πραγματικότητα: Η Μόρια είναι μαύρο στίγμα για την ανθρωπότητα… Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ακόμα κι από ΜΚΟ που δρουν εντός του προσφυγικού καταυλισμού, η φωτιά ξέσπασε μετά από επεισόδια ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, όταν έγινε γνωστό ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα ένας μέρος των διαμενόντων εκεί, μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 35 κρουσμάτων κορονοϊού εντός του ΚΥΤ. Δείτε το φωτορεπορτάζ από την καταστροφή

Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει στήριξη μετά τη φωτιά στη Μόρια, ανέφερε σε μήνυμά του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που κινδύνευσαν στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Πλήρης αλληλεγγύη με τους ανθρώπους της Λέσβου που παρέχουν στέγαση, τους μετανάστες και το προσωπικό. Είμαστε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και έτοιμοι να παρέχουμε στήριξη», ανέφερε ειδικότερα ο κ. Μισέλ.

My thoughts go out to all who have been put in danger at the #Moria migrant camp.

Full solidarity with the people of Lesbos providing shelter, the migrants and staff.

We are in touch with the Greek authorities and ready to mobilize support.@kmitsotakis @YlvaJohansson

— Charles Michel (@eucopresident) September 9, 2020