Greenpeace: Τοξικές χημικές ουσίες σε 8 στα 10 ρούχα της Shein

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των προϊόντων της Shein εγείρει νέα έκθεση της Greenpeace Γερμανίας, σύμφωνα με την οποία μεγάλο ποσοστό ρούχων της δημοφιλούς πλατφόρμας fast fashion περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιβαλλοντική οργάνωση αγόρασε συνολικά 31 προϊόντα από την πλατφόρμα της εταιρείας και τα υπέβαλε σε εργαστηριακές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά: 25 από τα 31 προϊόντα – δηλαδή περίπου το 81% – περιείχαν χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα επιτρεπτά ευρωπαϊκά όρια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έκθεση, τα επίπεδα αυτών των ουσιών ήταν πολλαπλάσια των ορίων που θεωρούνται ασφαλή για την αγορά της ΕΕ.

Ποιες ουσίες εντοπίστηκαν

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν στα προϊόντα συγκαταλέγονται φθαλικές ενώσεις (phthalates), καθώς και άλλες χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία υφασμάτων για την επεξεργασία και τη βαφή των υλικών.

Οι συγκεκριμένες ουσίες συνδέονται, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, με προβλήματα υγείας όπως:

ορμονικές διαταραχές

προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών

βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα

αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Η Greenpeace επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ήταν τόσο υψηλές που τα προϊόντα δεν θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Γνώριζε αλλά δεν άλλαξε πρακτικές»

Στην έκθεση υποστηρίζεται επίσης ότι η Shein είχε ήδη ενημερωθεί για παρόμοια προβλήματα σε προηγούμενη έρευνα της οργάνωσης. Παρά τις δεσμεύσεις για βελτίωση των ελέγχων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η νέα έρευνα δείχνει ότι τα προβλήματα παραμένουν.

H Greenpeace κατηγορεί την εταιρεία ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της «ultra fast fashion» – με χιλιάδες νέα σχέδια να εμφανίζονται καθημερινά στην πλατφόρμα – δυσκολεύει τον αποτελεσματικό έλεγχο των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

Η πίεση για εξαιρετικά χαμηλό κόστος και ταχύτητα παραγωγής, σύμφωνα με την οργάνωση, μεταφέρεται στους προμηθευτές, αυξάνοντας τον κίνδυνο χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Το «παραθυράκι» στις online αγορές

Ένα ακόμη ζήτημα που επισημαίνει η έκθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι απευθείας online αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Όταν ένας καταναλωτής αγοράζει απευθείας από πλατφόρμες όπως η Shein , συχνά θεωρείται ότι ο ίδιος εισάγει το προϊόν στην ΕΕ. Αυτό δημιουργεί ένα νομικό κενό, καθώς η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν βαραίνει πάντα τον πωλητή.



ΗGreenpeace καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές να ενισχύσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να κλείσει αυτό το κενό και να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που πωλούνται στους Ευρωπαίους καταναλωτές πληρούν τα ίδια πρότυπα ασφάλειας.