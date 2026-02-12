5,8 δισ. δέματα Temu & Shein: Τα 3€ που γίνονται 6€ σε Ελλάδα και ΕΕ για τα δέματα κάτω των 150€

Μια συντονισμένη ψηφιακή επίθεση δέχεται το εμπόριο σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και δεν είναι υπερβολή. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν μια ασύλληπτη κλίμακα εισαγωγών φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, με πρακτικές που , πέρα από αθέμιτες, αποδεικνύονται πολλές φορές και επικίνδυνες.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επικαλούμενη επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα και διεθνή δημοσιεύματα, και μιλά για ένα «τριπλό σοκ» που απειλεί την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Νέοι δασμοί: Από 1η Ιουλίου 2026 τα «3€» μπορεί να γίνουν «6» ή «9»

Μπροστά στην εκτόξευση τέτοιων εισαγωγών, οι «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αλλάξουν ριζικά το καθεστώς των δασμών για μικρά δέματα από τρίτες χώρες, ειδικά από την Κίνα, που αποτέλεσε το 91% των 4,6 δισ. δέματα το 2024.

Από 1η Ιουλίου 2026, η Ε.Ε. καταργεί την απαλλαγή δασμών για δεμάτων αξίας κάτω των 150 €, ένα καθεστώς που μέχρι σήμερα επέτρεπε την αδασμολόγητη εισαγωγή φθηνών προϊόντων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Το προσωρινό μέτρο προβλέπει σταθερό δασμό 3 € ανά προϊόν, αλλά με ένα «τρικ» που μπορεί να αυξήσει το τελικό ποσό: ο δασμός επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται στο ίδιο δέμα. Έτσι, ένα πακέτο με δύο διαφορετικά είδη μπορεί να κοστίσει 6 €, ενώ με τρία είδη 9 € και πάνω.

Αυτή η αλλαγή, πέρα από το προφανές κόστος, σημαίνει ότι πολλές παραγγελίες που παλαιότερα ήταν «φθηνές» πλέον θα φορτώνονται με πολλαπλούς δασμούς, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους καταναλωτές και δημιουργώντας έναν παράγοντα επιπλέον πίεσης στον διεθνή ηλεκτρονικό ανταγωνισμό.

5,8 δισεκατομμύρια μικροδέματα στην Ε.Ε. – Αύξηση 26% μέσα σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή , οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύτηκαν το 2025 στα 5,8 δισ. αποστολές. Το 2024 ήταν 4,6 δισ. Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο σημειώθηκε αύξηση 26%.

Μιλάμε για σχεδόν 16 εκατομμύρια μικροδέματα την ημέρα. Καθημερινά. Πολλά από αυτά προέρχονται από μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες που αξιοποιούν το καθεστώς απαλλαγής δασμών κάτω των 150 ευρώ.

Η εικόνα είναι απλή και σκληρή. Ο όγκος αυτός συμπιέζει τιμές, στραγγαλίζει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί συνθήκες άνισου παιχνιδιού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – 84% απορρίφθηκαν σε εργαστηριακούς ελέγχους

Τα στοιχεία των τελωνειακών ελέγχων είναι ακόμη πιο ανησυχητικά. Σε μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση ελέγχθηκαν 20.000 παιχνίδια και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές από τρίτες χώρες. Πάνω από τα μισά δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Το σοκ όμως έρχεται από τις εργαστηριακές δοκιμές: το 84% των προϊόντων που εξετάστηκαν κρίθηκαν επικίνδυνα. Δεν μιλάμε για «γκρίζες ζώνες» κανονισμών. Μιλάμε για προϊόντα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο παιδιά και καταναλωτές. Και όλα αυτά διοχετεύονται μέσω ηλεκτρονικών αγορών με ένα κλικ.

Αλγόριθμοι που σπρώχνουν στην παρορμητική κατανάλωση

Η τρίτη διάσταση αφορά τον ρόλο των social media. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), λόγω εθιστικού σχεδιασμού και αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων.

Τα ίδια συστήματα δεν προτείνουν απλώς βίντεο. Προωθούν και προϊόντα χαμηλής αξίας, καλλιεργώντας παρορμητικές αγορές και στρεβλώνοντας τους όρους ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Με απλά λόγια: ο αλγόριθμος γίνεται «Δούρειος Ίππος» στην ίδια την ενιαία αγορά.

ESEE

«Ο εχθρός είναι εντός των τειχών»

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, μιλά για «αδυσώπητο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα και ταχύτητα» και ζητά άμεσες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνει, η επιτάχυνση της πλήρους τελωνειακής ένωσης και η επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ σε όλα τα δέματα αποτελούν ελάχιστα αναγκαία μέτρα.

Διαφορετικά, προειδοποιεί, οι «παράπλευρες απώλειες» θα μετρηθούν σε χιλιάδες κλειστές εμπορικές επιχειρήσεις και εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας. Το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής για την ανταγωνιστικότητα είναι ξεκάθαρο, η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με ρυθμούς αντίστοιχους της απειλής.

Τι σημαίνει αυτό για Ελλάδα και καταναλωτές

Για την ελληνική αγορά, όπου το λιανεμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης, το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό. Είναι άμεσο και πρακτικό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πιθανός κίνδυνος από μη πιστοποιημένα προϊόντα

Διαρροή φορολογικών εσόδων

Πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή και διανομή

Η ΕΣΕΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις της, με τεκμηριωμένες προτάσεις για αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και ουσιαστική προστασία της ενιαίας αγοράς. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Τα 5,8 δισεκατομμύρια δέματα μιλούν από μόνα τους. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα προλάβει να κλείσει την «κερκόπορτα» πριν το τίμημα γίνει μη αναστρέψιμο.