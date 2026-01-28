Σφίγγει ο κλοιός για τη Shein: Υποχρεωτικοί έλεγχοι ηλικίας στους χρήστες της ΕΕ

Η Shein ετοιμάζεται να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να βάλει «φρένο» στην πρόσβαση ανήλικων χρηστών σε ακατάλληλα προϊόντα. Την πρόθεση της εταιρείας ανακοίνωσε εκπρόσωπός της, σε μια κίνηση που έρχεται υπό την αυξημένη πίεση των ευρωπαϊκών αρχών.

Η απόφαση δεν προέκυψε στο κενό. Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες είχαν διαπιστώσει ότι στον ιστότοπο της πλατφόρμας διατίθεντο απαγορευμένα είδη, όπως όπλα αλλά και κούκλες του σεξ με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε παιδιά – ευρήματα που προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν τα απαγορευμένα προϊόντα

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν ζήτησε από τη Shein αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων όσο και για τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζει, ώστε να αποτρέπεται η διάθεση παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Zhu Yinan, υψηλόβαθμο στέλεχος της Shein στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει «λύση τρίτου μέρους» για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, ενώ όλα τα προϊόντα που απαιτούν ηλικιακό έλεγχο θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς.

Online marketplace Shein is rolling out an age-assurance tool to keep underage users away from inappropriate products, the company’s lawyer told lawmakers today. https://t.co/YwPl1Xl0oD — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 27, 2026

Παράλληλα, η Shein αξιοποιεί –σε έξι κράτη-μέλη– το λεγόμενο «ψηφιακό πορτοφόλι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την καθιέρωση ενιαίας ψηφιακής ταυτοποίησης σε επίπεδο ΕΕ.

Ο ρόλος του DSA και ο κίνδυνος βαριών προστίμων

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), ο οποίος επιβάλλει στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών τους. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα που αγγίζουν έως και το 6% του συνολικού ετήσιου τζίρου μιας εταιρείας , ποσά που δύσκολα περνούν απαρατήρητα, ακόμη και για τους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου.