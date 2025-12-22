Shein & Temu: 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι θα κόψουν τις αγορές αν μπουν δασμοί

Φθηνά, γρήγορα, αλλά όχι χωρίς ρίσκο. Οι online αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μετατραπεί σε καθημερινή συνήθεια για χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές, δημιουργώντας, σύμφωνα με την αγορά, ένα «παράλληλο εμπόριο» που λειτουργεί με άλλους κανόνες. Ή και χωρίς κανόνες.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της NielsenIQ για λογαριασμό του ΣΕΛΠΕ, η οποία χαρτογραφεί με αριθμούς τι αγοράζουν οι Έλληνες, γιατί το κάνουν και μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν – πριν πατήσουν «stop» στο checkout.

Τι βάζουν στο καλάθι οι Έλληνες

Οι αγορές από marketplaces εκτός Ε.Ε. έχουν συγκεκριμένο προφίλ:

Μόδα και ένδυση

Είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα

Ηλεκτρονικά και gadgets

Δεν πρόκειται για μεμονωμένες δοκιμές. Οι χρήστες αυτών των πλατφορμών ξοδεύουν συνολικά περισσότερα online σε σχέση με όσους δεν τις χρησιμοποιούν.

Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται σε marketplaces εκτός Ε.Ε. φτάνει τα 244 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης αυτών των καταναλωτών.

Η τιμή πάνω απ’ όλα

Αν πρέπει να το πούμε καθαρά: η χαμηλή τιμή τα ισοπεδώνει όλα

Αποτελεί με διαφορά το Νο1 κίνητρο αγοράς

Υπερισχύει της ποιότητας, της ασφάλειας και των εγγυήσεων

Παραμένει καθοριστική ακόμη και όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν τους κινδύνους

Η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση τέτοιων πλατφορμών, κυρίως λόγω επιθετικής πολιτικής τιμών και έντονης παρουσίας στα social media.

Εμπιστοσύνη: ούτε ναι, ούτε όχι

Η σχέση των καταναλωτών με τις πλατφόρμες αυτές είναι… επιφυλακτική:

4 στους 10 δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τις αγορές τους

Η συνολική εμπιστοσύνη χαρακτηρίζεται μέτρια

Οι non-buyers εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης

Με απλά λόγια: αρκετοί αγοράζουν, λίγοι εμπιστεύονται πραγματικά.

Ευρωπαϊκά standards: όλοι τα θέλουν, λίγοι τα πληρώνουν

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας παραμένουν ψηλά στη συνείδηση των καταναλωτών:

6 στους 10 τα θεωρούν «πολύ σημαντικά»

7 στους 10 χρήστες γνωρίζουν ότι οι πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με αυτά

Κι όμως, παρά τη γνώση, η χαμηλή τιμή συνεχίζει να κερδίζει τη μάχη.

Temu, Shein και… σύγχυση προέλευσης

Οι Έλληνες καταναλωτές:

Αναγνωρίζουν σωστά ότι Temu και Shein προέρχονται από την Ασία

Μπερδεύονται περισσότερο με Trendyol και AliExpress

Η χώρα προέλευσης επηρεάζει λίγο όσους αγοράζουν, αλλά πολύ όσους επιλέγουν συνειδητά να απέχουν.

Θα σταματούσαν αν ανέβαιναν οι τιμές;

Οι αριθμοί εδώ έχουν πολιτικό βάρος:

Σχεδόν 40% δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές αν επιβάλλονταν δασμοί και αυξάνονταν οι τιμές

Περίπου 1 στους 3 βλέπει θετικά την επιβολή ειδικού τέλους ανά παραγγελία – κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν

Με άλλα λόγια, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορές.

Τι ψάχνουν πριν αγοράσουν

Η έρευνα δείχνει ότι:

1 στους 2 καταναλωτές αναζητά πληροφορίες πριν την αγορά

Οι non-buyers ψάχνουν ακόμη περισσότερο

Κύριες πηγές: Google, reviews, sites πωλητών, online κοινότητες

Το ένστικτο υπάρχει. Το πορτοφόλι συχνά το αγνοεί.

«Παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες»

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος, μιλά ξεκάθαρα για δομική στρέβλωση στην αγορά «διαμορφώνεται ένα παράλληλο εμπόριο, όπου η χαμηλή τιμή επιτυγχάνεται μέσω απουσίας κανόνων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λειτουργούν με υψηλή φορολογία, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη συμμόρφωση. Αντίθετα, πολλά marketplaces εκτός Ε.Ε. δραστηριοποιούνται χωρίς ισοδύναμες υποχρεώσεις».



Το αίτημα της αγοράς παραμένει πάγιο. Ίδιοι κανόνες για όλους, ουσιαστικοί έλεγχοι, φορολογική και τελωνειακή ισοτιμία, πραγματική προστασία καταναλωτή.

Το συμπέρασμα

Η ελληνική αγορά δεν «κλείνει τα μάτια». Τα κρατά μισόκλειστα. Ξέρει τους κινδύνους, βλέπει τα κενά, αλλά συνεχίζει να αγοράζει, όσο η τιμή παραμένει δελεαστική. Το ερώτημα δεν είναι αν χρειάζονται παρεμβάσεις.Το ερώτημα είναι πότε και πόσο αποφασιστικές θα είναι, πριν το «παράλληλο εμπόριο» γίνει κανονικότητα.