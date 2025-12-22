Lululemon: Το καναδικό brand που έρχεται το 2026 στην Ελλάδα και αλλάζει το shopping

Η Lululemon ετοιμάζεται να μπει και επίσημα στην Ελλάδα το 2026, βάζοντας την ελληνική αγορά στο ίδιο κάδρο με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αλλάζοντας τους κανόνες στο athleisure και το premium shopping. Δεν μιλάμε απλώς για ακόμη ένα brand αθλητικών ρούχων, αλλά για ένα lifestyle φαινόμενο που έχει μετατρέψει το κολάν σε καθημερινή στολή.

Η ανακοίνωση και το ευρωπαϊκό άνοιγμα

Πριν από λίγες ημέρες, η Lululemon ανακοίνωσε τα σχέδιά της για είσοδο σε έξι νέες αγορές το 2026, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μαζί με Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ινδία. Πρόκειται για στρατηγική επέκταση που ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του brand, το οποίο μετρά πάνω από 25 χρόνια πορείας και θεωρείται πρωταγωνιστής στον κλάδο των premium αθλητικών ειδών.

Οι καταναλωτές στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και στην Ελλάδα, θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων μέσω του lululemon.eu, ενώ η φυσική παρουσία με καταστήματα ανεβάζει τον πήχη της εμπειρίας αγορών.

Από τη yoga στο everyday wear

Η Lululemon ιδρύθηκε το 1998 και έγινε γρήγορα γνωστή για τα εμβληματικά κολάν της, εμπνευσμένα από τη yoga. Σήμερα, όμως, το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις, γκολφ, αλλά και καθαρό lifestyle ντύσιμο που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δεν είναι τυχαίο ότι το brand διαθέτει πλέον πάνω από 700 καταστήματα παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές, έχοντας μετατρέψει το athleisure από τάση σε καθημερινότητα.

Ποιος φέρνει τη Lululemon στην Ελλάδα

Tην ανάπτυξη της Lululemon στην ελληνική αγορά αναλαμβάνει ο όμιλος Arion Retail Group, με έδρα την Ολλανδία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου ιδρύθηκε η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Το αντικείμενό της καλύπτει το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, υποδημάτων, αξεσουάρ, ski wear και μαγιό, σηματοδοτώντας ξεκάθαρα τον προσανατολισμό της νέας εταιρείας.

Μοναδικός μέτοχος είναι η Arion Retail Group BV, η οποία αναπτύσσει διεθνή και εμβληματικά brands σε 14 χώρες της Ευρώπης.

Το ισχυρό backstory πίσω από το deal

Η Arion Retail Group ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Irani, έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στο λιανεμπόριο του Ισραήλ, με περισσότερα από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel και Levi’s.

Κρίσιμο στοιχείο: η Irani Corp είναι ήδη υπεύθυνη για την ανάπτυξη του δικτύου της Lululemon στο Ισραήλ, γεγονός που προσδίδει εμπειρία και τεχνογνωσία στο ελληνικό εγχείρημα.

Γιατί αλλάζει το shopping στην Ελλάδα

Η έλευση της Lululemon δεν αφορά μόνο ένα νέο brand στα ράφια. Αφορά:

Premium athleisure χωρίς λογική fast fashion

Έμφαση σε ποιότητα, εφαρμογή και αντοχή

Καταστήματα που λειτουργούν ως χώροι εμπειρίας και όχι απλές βιτρίνες

Με απλά λόγια, το ελληνικό κοινό περνά από το «αγοράζω κάτι αθλητικό» στο επενδύω σε ρούχα που φοριούνται παντού.

Το συμπέρασμα

Η Lululemon έρχεται στην Ελλάδα το 2026 σε μια αγορά που είναι πλέον ώριμη για το επόμενο βήμα. Δεν φέρνει απλώς κολάν, φέρνει νοοτροπία, ανεβάζει τον πήχη στο athleisure και αναγκάζει τον ανταγωνισμό να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει premium.Και κάπως έτσι, το shopping παύει να είναι συνήθεια και γίνεται στάση ζωής.