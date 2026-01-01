ΦΠΑ 2026: Τι αλλάζει στην Ευρώπη και πώς επηρεάζεται η Ελλάδα – Ποιοι πληρώνουν το κόστος

Το 2026 δεν φέρνει μόνο «πράσινους» φόρους και ακριβότερα προϊόντα. Φέρνει και ριζικές αλλαγές στον ΦΠΑ , με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στο πώς φορολογούνται οι διασυνοριακές συναλλαγές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία , το Βέλγιο , η Γερμανία , η Γαλλία και η Ιταλία προχωρούν σε νέους κανόνες ΦΠΑ και τιμολόγησης, ευθυγραμμισμένους με το ευρωπαϊκό σχέδιο για πιο αυστηρό έλεγχο και λιγότερη φοροδιαφυγή.

Γιατί αλλάζει ο ΦΠΑ από το 2026

Η αλλαγή δεν είναι τεχνική· είναι πολιτική και οικονομική. Οι Βρυξέλλες θέλουν:

να περιορίσουν τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή

να κλείσουν «παραθυράκια» στο e-commerce

να έχουν πραγματικό χρόνο εικόνα των συναλλαγών

να φορολογείται η κατανάλωση εκεί όπου γίνεται

Με απλά λόγια: λιγότερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, περισσότερη διαφάνεια για τις φορολογικές αρχές.

Τι αλλάζει πρακτικά από 1/1/2026

1. Νέοι κανόνες τιμολόγησης

Οι χώρες που εφαρμόζουν το νέο πλαίσιο περνούν σε πιο αυστηρή, ψηφιακή τιμολόγηση, με:

υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή

διασύνδεση τιμολογίων με φορολογικές αρχές

περιορισμό καθυστερημένων ή «διορθωτικών» δηλώσεων ΦΠΑ

Για πολλές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει επενδύσεις σε συστήματα και λογισμικό.

2. Αλλαγές στο ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το e-commerce μπαίνει στο μικροσκόπιο:

αυστηρότερος έλεγχος για πωλήσεις σε άλλες χώρες

ΦΠΑ με βάση τη χώρα του καταναλωτή

λιγότερα περιθώρια «φορολογικού τουρισμού»

Η εποχή που μια εταιρεία δήλωνε ΦΠΑ εκεί που τη συνέφερε τελειώνει.

3. Ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες

Πλατφόρμες, marketplaces και πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών καλούνται να:

αποδίδουν ΦΠΑ με ενιαία ευρωπαϊκή λογική

δηλώνουν με ακρίβεια τον τόπο κατανάλωσης

συμμορφώνονται με real-time reporting

Εδώ το βάρος πέφτει κυρίως σε διεθνείς παίκτες, αλλά οι επιπτώσεις φτάνουν και στους μικρούς.

DAC8: Όταν ο ΦΠΑ συναντά τα crypto

Μαζί με τις αλλαγές στον ΦΠΑ, από το 2026 ενεργοποιείται και το ευρωπαϊκό πλαίσιο DAC8, που αφορά την εναρμονισμένη αναφορά συναλλαγών crypto assets.

Τι σημαίνει αυτό:

ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ φορολογικών αρχών

λιγότερη «ανωνυμία» στις ψηφιακές συναλλαγές

φορολογικός έλεγχος σε κέρδη από crypto

Με απλά λόγια: το ψηφιακό χρήμα μπαίνει κανονικά στο ραντάρ της εφορίας.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διασυνοριακές πωλήσεις

E-shops και marketplaces

Λογιστές και φοροτεχνικοί, που καλούνται να διαχειριστούν πιο σύνθετο πλαίσιο

Καταναλωτές, μέσω πιθανών αυξήσεων τιμών λόγω κόστους συμμόρφωσης

Ο ΦΠΑ μπορεί να μην φαίνεται στο ταμείο ως «αύξηση», αλλά περνά στην τελική τιμή.

ΦΠΑ 2026: Απλοποίηση ή περισσότερη γραφειοκρατία;

Επισήμως, οι αλλαγές γίνονται για απλοποίηση και δικαιοσύνη. Στην πράξη, όμως, το 2026 φέρνει:

περισσότερους ελέγχους

λιγότερα περιθώρια ελιγμών

αυξημένο διοικητικό κόστος

Το ερώτημα δεν είναι αν θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες, αλλά ποιοι είναι έτοιμοι να τους αντέξουν.