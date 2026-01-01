ΦΠΑ 2026: Τι αλλάζει στην Ευρώπη και πώς επηρεάζεται η Ελλάδα – Ποιοι πληρώνουν το κόστος
Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ΦΠΑ τίθενται σε εφαρμογή από το 2026 και φέρνουν αυστηρότερη τιμολόγηση, έλεγχο στο e-commerce και διασυνοριακές συναλλαγές. Τι σημαίνουν στην πράξη για ελληνικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Το 2026 δεν φέρνει μόνο «πράσινους» φόρους και ακριβότερα προϊόντα. Φέρνει και ριζικές αλλαγές στον ΦΠΑ , με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στο πώς φορολογούνται οι διασυνοριακές συναλλαγές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές υπηρεσίες.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία , το Βέλγιο , η Γερμανία , η Γαλλία και η Ιταλία προχωρούν σε νέους κανόνες ΦΠΑ και τιμολόγησης, ευθυγραμμισμένους με το ευρωπαϊκό σχέδιο για πιο αυστηρό έλεγχο και λιγότερη φοροδιαφυγή.
Γιατί αλλάζει ο ΦΠΑ από το 2026
Η αλλαγή δεν είναι τεχνική· είναι πολιτική και οικονομική. Οι Βρυξέλλες θέλουν:
- να περιορίσουν τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή
- να κλείσουν «παραθυράκια» στο e-commerce
- να έχουν πραγματικό χρόνο εικόνα των συναλλαγών
- να φορολογείται η κατανάλωση εκεί όπου γίνεται
Με απλά λόγια: λιγότερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, περισσότερη διαφάνεια για τις φορολογικές αρχές.
Τι αλλάζει πρακτικά από 1/1/2026
1. Νέοι κανόνες τιμολόγησης
Οι χώρες που εφαρμόζουν το νέο πλαίσιο περνούν σε πιο αυστηρή, ψηφιακή τιμολόγηση, με:
- υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή
- διασύνδεση τιμολογίων με φορολογικές αρχές
- περιορισμό καθυστερημένων ή «διορθωτικών» δηλώσεων ΦΠΑ
Για πολλές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει επενδύσεις σε συστήματα και λογισμικό.
2. Αλλαγές στο ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου
Το e-commerce μπαίνει στο μικροσκόπιο:
- αυστηρότερος έλεγχος για πωλήσεις σε άλλες χώρες
- ΦΠΑ με βάση τη χώρα του καταναλωτή
- λιγότερα περιθώρια «φορολογικού τουρισμού»
Η εποχή που μια εταιρεία δήλωνε ΦΠΑ εκεί που τη συνέφερε τελειώνει.
3. Ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες
Πλατφόρμες, marketplaces και πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών καλούνται να:
- αποδίδουν ΦΠΑ με ενιαία ευρωπαϊκή λογική
- δηλώνουν με ακρίβεια τον τόπο κατανάλωσης
- συμμορφώνονται με real-time reporting
Εδώ το βάρος πέφτει κυρίως σε διεθνείς παίκτες, αλλά οι επιπτώσεις φτάνουν και στους μικρούς.
DAC8: Όταν ο ΦΠΑ συναντά τα crypto
Μαζί με τις αλλαγές στον ΦΠΑ, από το 2026 ενεργοποιείται και το ευρωπαϊκό πλαίσιο DAC8, που αφορά την εναρμονισμένη αναφορά συναλλαγών crypto assets.
Τι σημαίνει αυτό:
- ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ φορολογικών αρχών
- λιγότερη «ανωνυμία» στις ψηφιακές συναλλαγές
- φορολογικός έλεγχος σε κέρδη από crypto
Με απλά λόγια: το ψηφιακό χρήμα μπαίνει κανονικά στο ραντάρ της εφορίας.
Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διασυνοριακές πωλήσεις
- E-shops και marketplaces
- Λογιστές και φοροτεχνικοί, που καλούνται να διαχειριστούν πιο σύνθετο πλαίσιο
- Καταναλωτές, μέσω πιθανών αυξήσεων τιμών λόγω κόστους συμμόρφωσης
Ο ΦΠΑ μπορεί να μην φαίνεται στο ταμείο ως «αύξηση», αλλά περνά στην τελική τιμή.
ΦΠΑ 2026: Απλοποίηση ή περισσότερη γραφειοκρατία;
Επισήμως, οι αλλαγές γίνονται για απλοποίηση και δικαιοσύνη. Στην πράξη, όμως, το 2026 φέρνει:
- περισσότερους ελέγχους
- λιγότερα περιθώρια ελιγμών
- αυξημένο διοικητικό κόστος
Το ερώτημα δεν είναι αν θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες, αλλά ποιοι είναι έτοιμοι να τους αντέξουν.