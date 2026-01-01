Οικονομία ΦΠΑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεγάλη Βρετανία Βέλγιο Ιταλία

ΦΠΑ 2026: Τι αλλάζει στην Ευρώπη και πώς επηρεάζεται η Ελλάδα – Ποιοι πληρώνουν το κόστος

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ΦΠΑ τίθενται σε εφαρμογή από το 2026 και φέρνουν αυστηρότερη τιμολόγηση, έλεγχο στο e-commerce και διασυνοριακές συναλλαγές. Τι σημαίνουν στην πράξη για ελληνικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

φωτό Pixabay
φωτό Pixabay
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το 2026 δεν φέρνει μόνο «πράσινους» φόρους και ακριβότερα προϊόντα. Φέρνει και ριζικές αλλαγές στον ΦΠΑ , με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στο πώς φορολογούνται οι διασυνοριακές συναλλαγές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία , το Βέλγιο , η Γερμανία , η Γαλλία  και η Ιταλία  προχωρούν σε νέους κανόνες ΦΠΑ και τιμολόγησης, ευθυγραμμισμένους με το ευρωπαϊκό σχέδιο για πιο αυστηρό έλεγχο και λιγότερη φοροδιαφυγή.

Γιατί αλλάζει ο ΦΠΑ από το 2026

Η αλλαγή δεν είναι τεχνική· είναι πολιτική και οικονομική. Οι Βρυξέλλες θέλουν:

  • να περιορίσουν τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή
  • να κλείσουν «παραθυράκια» στο e-commerce
  • να έχουν πραγματικό χρόνο εικόνα των συναλλαγών
  • να φορολογείται η κατανάλωση εκεί όπου γίνεται

Με απλά λόγια: λιγότερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, περισσότερη διαφάνεια για τις φορολογικές αρχές.

Τι αλλάζει πρακτικά από 1/1/2026

1. Νέοι κανόνες τιμολόγησης

Οι χώρες που εφαρμόζουν το νέο πλαίσιο περνούν σε πιο αυστηρή, ψηφιακή τιμολόγηση, με:

  • υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή
  • διασύνδεση τιμολογίων με φορολογικές αρχές
  • περιορισμό καθυστερημένων ή «διορθωτικών» δηλώσεων ΦΠΑ

Για πολλές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει επενδύσεις σε συστήματα και λογισμικό.

2. Αλλαγές στο ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το e-commerce μπαίνει στο μικροσκόπιο:

  • αυστηρότερος έλεγχος για πωλήσεις σε άλλες χώρες
  • ΦΠΑ με βάση τη χώρα του καταναλωτή
  • λιγότερα περιθώρια «φορολογικού τουρισμού»

Η εποχή που μια εταιρεία δήλωνε ΦΠΑ εκεί που τη συνέφερε τελειώνει.

3. Ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες

Πλατφόρμες, marketplaces και πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών καλούνται να:

  • αποδίδουν ΦΠΑ με ενιαία ευρωπαϊκή λογική
  • δηλώνουν με ακρίβεια τον τόπο κατανάλωσης
  • συμμορφώνονται με real-time reporting

Εδώ το βάρος πέφτει κυρίως σε διεθνείς παίκτες, αλλά οι επιπτώσεις φτάνουν και στους μικρούς.

DAC8: Όταν ο ΦΠΑ συναντά τα crypto

Μαζί με τις αλλαγές στον ΦΠΑ, από το 2026 ενεργοποιείται και το ευρωπαϊκό πλαίσιο DAC8, που αφορά την εναρμονισμένη αναφορά συναλλαγών crypto assets.

Τι σημαίνει αυτό:

  • ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ φορολογικών αρχών
  • λιγότερη «ανωνυμία» στις ψηφιακές συναλλαγές
  • φορολογικός έλεγχος σε κέρδη από crypto

Με απλά λόγια: το ψηφιακό χρήμα μπαίνει κανονικά στο ραντάρ της εφορίας.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διασυνοριακές πωλήσεις
  • E-shops και marketplaces
  • Λογιστές και φοροτεχνικοί, που καλούνται να διαχειριστούν πιο σύνθετο πλαίσιο
  • Καταναλωτές, μέσω πιθανών αυξήσεων τιμών λόγω κόστους συμμόρφωσης

Ο ΦΠΑ μπορεί να μην φαίνεται στο ταμείο ως «αύξηση», αλλά περνά στην τελική τιμή.

ΦΠΑ 2026: Απλοποίηση ή περισσότερη γραφειοκρατία;

Επισήμως, οι αλλαγές γίνονται για απλοποίηση και δικαιοσύνη. Στην πράξη, όμως, το 2026 φέρνει:

  • περισσότερους ελέγχους
  • λιγότερα περιθώρια ελιγμών
  • αυξημένο διοικητικό κόστος

Το ερώτημα δεν είναι αν θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες, αλλά ποιοι είναι έτοιμοι να τους αντέξουν.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία ΦΠΑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεγάλη Βρετανία Βέλγιο Ιταλία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader