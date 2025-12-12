Δασμός 3€ από 1η Ιουλίου σε πακέτα Shein, Temu - Πόσα μικροδέματα από Κίνα παραγγέλνουν οι Έλληνες

Το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) έδωσε πράσινο φως στην επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ για όλα τα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμα και από πλατφόρμες όπως Shein, Temu, AliExpress και άλλες, από 1η Ιουλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα φθηνά προϊόντα που έως τώρα περνούσαν αδασμολόγητα στην ΕΕ θα φορολογούνται με ένα ενιαίο τέλος σε κάθε αποστολή.

Διεθνώς οι ανταποκριτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς του ηλεκτρονικού εμπορίου της τελευταίας δεκαετίας, στοχεύοντας στην προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση της εκτεταμένης πρακτικής under-valuation, δηλαδή της υποτιμολόγησης δεμάτων για να αποφευχθούν δασμοί.

Γιατί η ΕΕ «χτυπά» τα μικρά δέματα

Το μέτρο δεν είναι τυχαίο. Τα τελευταία χρόνια τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ είχαν πλήρη απαλλαγή από δασμούς όταν εισέρχονταν απευθείας στον τελικό καταναλωτή στην ΕΕ – μια ρύθμιση που σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη.

Η ελευθερία που είχαν πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu να στέλνουν φτηνά προϊόντα στην Ευρώπη χωρίς δασμούς έχει διαταράξει την αγορά λιανικής, πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω και πλήττοντας μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ecofin εκτιμούν επίσης ότι η πρακτική αυτή διευκολύνει απάτη, τελωνειακή παραβίαση κανόνων και εισαγωγή προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας και ασφάλεια, ζητήματα που απασχολούν καταναλωτές και ρυθμιστικές αρχές.

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου 2026

Από τότε:

Όλα τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που στέλνονται στην ΕΕ θα έχουν σταθερό δασμό 3 ευρώ.

φόρος εφαρμόζεται σε προϊόντα για τα οποία οι πωλητές από χώρες εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS (Import One Stop Shop) για το ΦΠΑ, το οποίο καλύπτει πάνω από το 90% των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ.

Το μέτρο είναι προσωρινό μέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η μόνιμη δασμολογική ρύθμιση, που συμφωνήθηκε από την ΕΕ τον Νοέμβριο του 2025 και προβλέπει την πλήρη κατάργηση του ορίου απαλλαγής των 150 ευρώ.

Τι σημαίνει «προσωρινή λύση»

Το προσωρινό αυτό μέτρο δεν ακυρώνει την ευρύτερη μεταρρύθμιση τελωνειακών κανόνων που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και που αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως με νέο πληροφοριακό και υπολογιστικό σύστημα μέχρι το 2028.

Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η σταθερή χρέωση των 3 ευρώ λειτουργεί σαν stop-gap για να κλείσει το «παράθυρο» που χρησιμοποιούσαν οι πωλητές από τρίτες χώρες εις βάρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και κρατικών εσόδων.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι «χαμένοι» και οι πιθανές επιπτώσεις

Για τον τελικό καταναλωτή, η αλλαγή αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στις τιμές. Τα εντελώς φθηνά προϊόντα που εισάγονταν στο παρελθόν χωρίς δασμούς πιθανότατα θα γίνουν ακριβότερα, ειδικά αν οι πλατφόρμες μετακυλίσουν το κόστος στους πελάτες.

Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία λιανικής στην ΕΕ διεκδικεί την απόφαση ως ευκαιρία για δίκαιους όρους ανταγωνισμού και περιορισμό πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας.

Μαζικές οι αγορές με μικροδέματα από τους Έλληνες

Μόνο το 2024, στην Ε.Ε. εισήλθαν 4,6 δισεκατομμύρια μικροδέματα χαμηλής αξίας, το 91% από την Κίνα. Οι ευρωπαϊκές αρχές αναγνωρίζουν πλέον ότι ένα τεράστιο μέρος αυτής της πλημμυρίδας προέρχεται από SHEIN και Temu, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το κενό στους τελωνειακούς δασμούς για προϊόντα κάτω των 150 ευρώ.



Στη Γερμανία εκτιμάται ότι καταλήγουν 150 εκατ. πακέτα τον χρόνο, μόνο από τις δύο πλατφόρμες στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, τα logistics «μπουκώνουν», καθώς αερομεταφορείς και τελωνεία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον όγκο των αποστολών



Το 2024 οι Έλληνες ξόδεψαν 529 – 627 εκατ. ευρώ σε Shein και Temu. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 18% – 21% όλων των online αγορών στη χώρα.



Οι άμεσες απώλειες για το Δημόσιο άγγιξαν τα 105 – 115 εκατ. ευρώ.