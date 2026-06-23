Ξεχάστε τα δωρεάν πακέτα από Temu και Shein - Πώς διαμορφώνεται πλέον το κόστος

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή μία σημαντική αλλαγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω πλατφορμών όπως η Temu, η Shein και η AliExpress.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή νέου δασμού ύψους 3 ευρώ για προϊόντα που εισέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, με στόχο να περιοριστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα ορισμένα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τέλος δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ανά κατηγορία είδους που περιλαμβάνεται στην αποστολή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δασμός αφορά αποστολές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ που προέρχονται από τρίτες χώρες και πωλούνται μέσω Ίντερνετ. Η χρέωση βασίζεται στη δασμολογική κατηγορία των προϊόντων και όχι στον αριθμό των τεμαχίων.

Για παράδειγμα:

Αν κάποιος παραγγείλει 5 μπλουζάκια, η αποστολή θεωρείται ότι περιλαμβάνει ένα είδος προϊόντος και η επιβάρυνση θα είναι 3 ευρώ.

Αν παραγγείλει 1 μπλουζάκι και 1 ρολόι, τότε πρόκειται για δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και το τέλος θα διαμορφωθεί στα 6 ευρώ.

Ο νέος μηχανισμός θα ισχύσει προσωρινά έως την 1η Ιουλίου 2028, όταν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο ευρωπαϊκό σύστημα τελωνειακών δεδομένων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.