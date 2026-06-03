«Ή αλλάζετε ή φεύγετε»: Η Γαλλία κήρυξε πόλεμο στη Shein με πρόστιμο μαμούθ

Η μάχη της Ευρώπης με τους γίγαντες της fast fashion κλιμακώνεται και αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρίσκεται ξανά η Shein.

Η δημοφιλής κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε νέο βαρύ πλήγμα από τις γαλλικές αρχές, οι οποίες της επέβαλαν πρόστιμο ύψους 22,4 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις που αφορούν την ενημέρωση των καταναλωτών, τις επιστροφές προϊόντων και τη διαφάνεια σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της.



Το μήνυμα του Παρισιού είναι σαφές: η εποχή της ανεξέλεγκτης δράσης των ψηφιακών κολοσσών φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

Η νέα «καμπάνα» των 22 εκατ. ευρώ με δύο κυρώσεις



Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Καταπολέμησης της Απάτης της Γαλλίας (DGCCRF) ανακοίνωσε ότι επέβαλε δύο ξεχωριστές κυρώσεις στον όμιλο.



Το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, αφορά προβλήματα στις επιβεβαιώσεις παραγγελιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι καταναλωτές δεν λάμβαναν πάντοτε βασικές πληροφορίες που προβλέπει η νομοθεσία, όπως η ταυτότητα του πωλητή, η τελική τιμή αγοράς ή οι προβλεπόμενοι χρόνοι παράδοσης.



Παράλληλα, επιβλήθηκε δεύτερο πρόστιμο ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για ζητήματα που σχετίζονται με τις επιστροφές προϊόντων και την ελλιπή ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων ειδών.

«Δεν τιμωρούμε λάθη, αλλά ένα μοντέλο λειτουργίας»

Η υπόθεση έχει σαφές πολιτικό αποτύπωμα.



Ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Σερζ Παπέν, δεν έκρυψε την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την πίεση προς τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες.



«Αυτό που τιμωρούμε δεν είναι λάθη, αλλά ένα μοντέλο λειτουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πλατφόρμες αποκτούν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρακάμπτοντας υποχρεώσεις που τηρούν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικής.



Για τη γαλλική κυβέρνηση, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Shein, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μοντέλο της ultra-fast fashion στην ευρωπαϊκή αγορά.



Reuters

Από τις εκπτώσεις στις ροζ κούκλες

Η νέα κύρωση δεν είναι η πρώτη για τη Shein. Μόλις πέρυσι, η εταιρεία είχε δεχθεί πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές πρακτικές εκπτώσεων.

Με τη νέα απόφαση, οι συνολικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Γαλλία ξεπερνούν πλέον τα 62 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε περίπου έναν χρόνο.



Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές είχαν εντείνει τους ελέγχους μετά τον εντοπισμό προϊόντων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων κούκλες σεξουαλικού χαρακτήρα με μορφή παιδιών αλλά και απαγορευμένα όπλα που φέρονταν να διατίθενται μέσω της πλατφόρμας.



Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής για τη στάση των γαλλικών αρχών.



Reuters

Η οργισμένη απάντηση της Shein

Η Shein απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για υπερβολική μεταχείριση.



Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι παραβάσεις αφορούσαν τεχνικά ζητήματα χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες ήταν ήδη διαθέσιμες μέσω των λογαριασμών των χρηστών στην πλατφόρμα.



Η εταιρεία επιμένει ότι τα προβλήματα είχαν διορθωθεί πριν από την επιβολή των προστίμων και ξεκαθαρίζει ότι θα προσφύγει δικαστικά ζητώντας την ακύρωση των κυρώσεων.



«Τεχνικά ζητήματα χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για μια ακραία ποινή», υποστηρίζει η εταιρεία.

SHEIN écope aujourd’hui de 22 millions d’euros d’amende en France.



La Répression des fraudes sanctionne des manquements graves pour un commerçant : droit de rétractation non respecté, consommateurs privés d’informations obligatoires, absence de transparence sur l’impact… pic.twitter.com/yzTe61nyN2 — Serge Papin (@SergePapin_rf) June 3, 2026

Η Ευρώπη σφίγγει τον κλοιό

Η υπόθεση Shein αποτελεί μόνο ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.



Οι Βρυξέλλες και αρκετές κυβερνήσεις κρατών-μελών αυξάνουν τους ελέγχους σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, επιδιώκοντας αυστηρότερη συμμόρφωση σε θέματα διαφάνειας, ασφάλειας προϊόντων, προστασίας των καταναλωτών και περιβαλλοντικής ευθύνης.



Ταυτόχρονα, εντείνονται οι πιέσεις από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θεωρούν ότι οι ασιατικοί κολοσσοί λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τις τιμές ή την ταχύτητα παράδοσης, αλλά το κατά πόσο όλοι οι παίκτες της αγοράς οφείλουν να τηρούν τα ίδια πρότυπα λογοδοσίας.

Το μήνυμα του Παρισιού: «Ή συμμορφώνεστε ή αποχωρείτε»



Το πιο ηχηρό στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι το ύψος του προστίμου, αλλά η πολιτική βούληση που κρύβεται πίσω από αυτό.



Η γαλλική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μετατρέψει τη χώρα σε πεδίο αυστηρού ελέγχου για τις πλατφόρμες fast fashion, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι παραβιάσεις δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά αλλά ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου που πρέπει να αλλάξει.



«Δεν θα αφήσουμε αυτές τις πλατφόρμες ήσυχες μέχρι να αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους ή να εγκαταλείψουν την αγορά μας», διαμήνυσαν οι γαλλικές αρχές.



Για τη Shein, που έχει χτίσει μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων πάνω στις χαμηλές τιμές και τη διαρκή ανανέωση προϊόντων, η Γαλλία εξελίσσεται στον πιο σκληρό αντίπαλο στην Ευρώπη.



Και το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το γαλλικό παράδειγμα θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ε.Ε., μετατρέποντας τη σημερινή «καμπάνα» των 22 εκατομμυρίων ευρώ σε προάγγελο μιας πολύ μεγαλύτερης σύγκρουσης για το μέλλον της fast fashion στην Ευρώπη.