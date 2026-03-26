Γρίπη των πτηνών: Καθησυχαστικές οι υγειονομικές Αρχές για το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην ΕΕ

Oι ιταλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα γρίπης των πτηνών τύπου Α(H9N2) στην Ευρώπη, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Το περιστατικό αφορά ταξιδιώτη που επέστρεψε από χώρα εκτός Ευρώπης όπου ο ιός έχει εντοπιστεί σε πτηνά. Ο ασθενής, με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, νοσηλεύεται σε απομόνωση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Οι ιταλικές αρχές έχουν ξεκινήσει ιχνηλάτηση επαφών και ποικίλες επιδημιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, ως προληπτικό μέτρο για τον εντοπισμό και τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης.

Από το 1998 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 195 ανθρώπινα κρούσματα γρίπης Α(H9N2), κυρίως στην Ασία και την Αφρική, με μόνο δύο θανατηφόρες περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν παρατηρηθεί ομάδες κρουσμάτων ανθρώπινης μετάδοσης ούτε τεκμηριωμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κύριος τρόπος μόλυνσης θεωρείται η άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή μολυσμένα περιβάλλοντα.

Πολύ χαμηλός κίνδυνος

Η εμφάνιση μεμονωμένων ανθρώπινων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών δεν είναι απρόσμενη σε περιοχές όπου ο ιός κυκλοφορεί στα πτηνά. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC ) αξιολογεί τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό της ΕΕ/ΕΟΧ ως πολύ χαμηλό. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και οι αρχές θα επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες.

Το ECDC, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών, παρακολουθεί την επιδημιολογία της ζωονόσου γρίπης και δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση για την κατάσταση της γρίπης των πτηνών στην ΕΕ/ΕΟΧ.

Η πιο πρόσφατη έκθεση εκδόθηκε τον Μάρτιο 2026. Επιπλέον, το ECDC έχει δημοσιεύσει πρωτόκολλο για την διερεύνηση και διαχείριση ανθρώπινων κρουσμάτων γρίπης και σενάρια προ-πανδημίας με προτεινόμενα μέτρα δημόσιας υγείας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο news4health.gr