H ανοιχτή γραμμή Τσίπρα - Κωνσταντινόπουλου και η επιστροφή μιας φιλοφρόνησης

«Ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας σοβαρός παίκτης, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ένας παίκτης ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί».

Αυτή η φράση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου (ΣΚΑΪ) για τον πρώην πρωθυπουργό, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και ακόμα περισσότερες εικασίες- για το μέλλον -επαναφέροντας τα σενάρια περί της ανοιχτής γραμμής που διατηρούν οι δυο τους.

Άλλωστε, η διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο τρόπος που ο ίδιος χειρίστηκε την υπόθεση δεν πέρασε ποτέ κάτω από τα «ραντάρ» του Αλέξη Τσίπρα.

Και όπως μου υπενθύμισε ένας αγνός συριζαίος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος «επέστρεψε» τη γενναία φιλοφρόνηση που είχε κάνει για τον ίδιο ο κ. Τσίπρας όταν στις αρχές Απριλίου μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε δώσει στα εύσημα στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και για την απόφαση του να παραδώσει την έδρα αλλά και για το πως είχε «διαβάσει» την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Τα υπόλοιπα θα φανούν συν τω χρόνω, όσο και εάν σήμερα ακούγονται ως... απίθανα.