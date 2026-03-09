H διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε λαϊκά μονοπάτια...

Νέα λίστα με ονόματα που στηρίζουν ή συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να δοθεί εντός της ημέρας στη δημοσιότητα από την Χαριλάου Τρικούπη.

Εξαρχής από την Χαριλάου Τρικούπη είχαν προϊδεάσει για τα «κύματα» των ανακοινώσεων που θα ακολουθούσαν μετά την πρώτη παρτίδα με τα 44 στελέχη, προκειμένου να κρατούν ζεστό το θέμα του ανοίγματος σε άλλους πολιτικούς χώρους και της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ.



Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, Κώστας Σκανδαλίδης είχε δώσει το στίγμα του πριν από μερικές ημέρες, λέγοντας ότι το ενδιαφέρον για επιστροφές είναι μεγάλο και ο σκοπός της πρωτοβουλίας δεν είναι επικοινωνιακός, να μαζευτούν δηλαδή υπογραφές, αλλά και η ενεργός συμμετοχή από όλο το φάσμα των δυνάμεων από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, το δημοκρατικό κέντρο και μέχρι τη δημοκρατική αριστερά.



Αυτό που μαθαίνω για τις σημερινές ανακοινώσεις είναι ότι θα έχουν καλλιτεχνικό χρώμα και μάλιστα λαϊκό, αφού θα περιλαμβάνουν δύο κορυφαίους καλλιτέχνες, βιρτουόζους του μπουζουκιού, στιχουργούς και ερμηνευτές που όλοι μας έχουμε τραγουδήσει τις δημιουργίες τους...