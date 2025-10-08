H έκπληξη Θεοδωρόπουλου για τα σούπερ μάρκετ

Στο παρελθόν σπάνια οι πρόεδροι των βιομηχάνων έκαναν αναφορές σε άλλους τομείς της οικονομίας και αν γινόταν ήταν για να αντιταχθούν στις τοποθετήσεις ότι «ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας». Χθες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ είχε μία «καλή κουβέντα» σχεδόν για όλους:

Για τις τράπεζες που αυξάνουν τις χρηματοδοτήσεις, για τον κλάδο των logistics είπε ότι έχει προσελκύσει πολλαπλάσιες επενδύσεις συγκριτικά με το παρελθόν, για τις κατασκευές που καταγράφουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και για τις τηλεπικοινωνίες με την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας τους.

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη στο κοινό ήταν τα θετικά λόγια για το εμπόριο και πολύ περισσότερο για τα σούπερ μάρκετ που στο παρελθόν οι δύο τομείς είχαν συγκρουσιακές σχέσεις κυρίως για τις πιέσεις και των λιανεμπόρων προς την βιομηχανία.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος στην ομιλία του – έχοντας απέναντι τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, «το εμπόριο διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εγχώρια απασχόληση και πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις. Για παράδειγμα, μόνο ο κλάδος των σούπερ-μάρκετ την τελευταία τριετία δημιούργησε 15.000 νέες θέσεις εργασίας και υλοποίησε επενδύσεις 1.2 δισεκατομμυρίων. Και αυτό, παρά τη διαπόμπευσή του από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (sic), χωρίς τη δυνατότητα αντίλογου, και τα συχνά άδικα πρόστιμα από την Πολιτεία».

Για πολλούς η τοποθέτηση μπορεί να ήταν έκπληξη, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) του παρελθόντος δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) του σήμερα καθώς πλέον στο Διοικητικό του Συμβούλιο εκπροσωπούνται όλοι σημαντικοί κλάδοι, ανάμεσα σε αυτούς και τα σούπερ μάρκετ με τον Αριστοτέλη Παντελιάδη που τυγχάνει να είναι και πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.