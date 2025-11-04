H Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας διοργανώνει το “5 σε 1 Rally”

Οι 5 μεγάλες δυνάμεις της Κλασικής μοτοσικλέτας - Γερμανία, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Αγγλία -

ετοιμάζονται για την κατάκτηση του μεγάλου Τρόπαιου σε ένα ράλι περίπου 115 χλμ με 2 ειδικές

διαδρομές. Στον αγώνα συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσικλέτες.

Μπορούν να συνοδεύσουν μέλη με μη πιστοποιημένες μοτοσικλέτες, αλλά και απλοί φίλοι της Λέσχης. Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στο αεροδρόμιο του Τατοΐου κατά τις 9:00, ως απόδοση φόρου τιμής στην Πολεμική Αεροπορία που γιορτάζει την προηγούμενη μέρα, ενώ θα

υπάρχει χρόνος για ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου από τον Διοικητή του Μουσείου Πολεμικής

Αεροπορίας.

Η Εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από εκεί, στις 10:30, με πορεία προς Αυλίδα. Η διαδρομή περνάει από Βαρυμπόμπη, Ιπποκράτειο Πολιτεία, κατεβαίνει προς τη θάλασσα στο Χαλκούτσι και καταλήγει στο λιμανάκι της Αυλίδας, για ανασυγκρότηση και χρόνο για ξεκούραση και καφέ. Επιστροφή από Οινόη, Σκούρτα και τερματισμός στη Χασιά βαθύ μεσημέρι, για θεραπεία σε μία τυπική χασιώτικη ταβέρνα.

Στην 1η ομάδα θα απονεμηθεί βαρύτιμο κύπελλο στο οποίο θα αναφέρεται η νικήτρια ομάδα.

Με κύπελλο θα βραβευθούν οι 4 πρώτοι της νικήτριας ομάδας καθώς και οι 6 πρώτοι της Γενικής

Κατάταξης, οι οποίοι και θα αποτελέσουν την Dream Team του αγώνα