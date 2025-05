H μπανανόφλουδα στο πρόσωπο δεν είναι αθώα τάση αλλά επικίνδυνη μόδα στο TikTok

Το TikTok έχει γίνει η Μέκκα των influencers που ασχολούνται με τη φροντίδα και την περιποίηση, αλλά οι συμβουλές που δίνουν δεν είναι απαραίτητα σωστές ούτε υγιεινές. Το τελευταίο trend που είδαμε ήταν το τρίψιμο μπανανόφλουδας στο πρόσωπο, το οποίο όπως λέγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία κατά της γήρανσης.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν η «ρουτίνα της μπανάνας» αντικαταστήσει τη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου σας με την καθημερινή ενυδατική και αντηλιακή σας κρέμα. Σε αυτή την περίπτωση, κινδυνεύετε με αφυδάτωση και εγκαύματα στο πρόσωπο -μικρής έκτασης μεν, δυσάρεστα δε.

Επίσης, η φλούδα της μπανάνας είναι βρώσιμη, γεμάτη φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία, όπως το κάλιο. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, μπορείτε να φτιάξετε λαχταριστά cookies από αλεσμένη φλούδα μπανάνας και να απολαύσετε την υπέροχη γεύση και τα θρεπτικά της συστατικά. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσετε να τρίβετε τη μπανάνα στο πρόσωπό σας.

Υποτιθέμενα οφέλη και επιστημονικές αντιρρήσεις

Όπως διαβάζουμε στο iflscience.com, από τα υποτιθέμενα οφέλη, το πρώτο είναι η βιταμίνη C. Αν και η φλούδα της μπανάνας περιέχει βιταμίνη C, η συγκέντρωση είναι πολύ χαμηλή για να έχει οποιοδήποτε όφελος για την επιδερμίδα σας. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η βιταμίνη C βοηθάει στην όψη και τη λειτουργία της επιδερμίδας και είναι σε επαρκή συγκέντρωση, είναι απίθανο να μεταφερθεί εκεί που πρέπει. Σύμφωνα με την Helen He, αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας, η βιταμίνη C στις μπανάνες δεν έχει σχεδιαστεί για να απορροφάται στην επιδερμίδα, εκεί όπου θα μπορούσε να έχει κάποια επωφελή δράση. Στα καλλυντικά υπάρχουν ειδικές φόρμουλες ώστε τα συστατικά τους να περάσουν τους επιδερμικούς φραγμούς, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μπανανόφλουδες.

Τι λένε οι έρευνες

Τι γίνεται, όμως, με τις επιστημονικές μελέτες επί του θέματος; Μια βιβλιογραφική επισκόπηση εξέτασε τα οφέλη των μπανανών κεπόκ και έδειξε ότι οι μπανανόφλουδές τους περιέχουν πολλά βιοδραστικά συστατικά που έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επαληθεύσουν αυτό το εύρημα, ενώ αντιοξειδωτικά περιέχονται τουλάχιστον σε όλα τα φυτικά προϊόντα. Επομένως, οι μπανάνες δεν έχουν κάποιο πλεονέκτημα.

Σε μια άλλη μελέτη, ένα εκχύλισμα της φλούδας των μπανανών κεπόκ βρέθηκε ότι μπορεί να περιορίσει τη φωτογήρανση λόγω έκθεσης στη βιταμίνη UVB. Ωστόσο, αυτή η μελέτη έχει γίνει σε ποντίκια και το εκχύλισμα που δοκίμασαν οι ερευνητές ήταν κάθε άλλο παρά σκέτες φλούδες μπανάνας. Τα καλλυντικά με δράση κατά της UVB έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Botox με... μπανάνα;

Ένας άλλος ισχυρισμός των influencer δερμοκαλλυντικών είναι ότι οι μπανανόφλουδες μπορούν να λειτουργήσουν ως μπότοξ. Αλλά οι αισθητικοί, όπως η Νίνα Πρισκ, αναφέρουν ότι αυτό είναι κάθε άλλο παρά αληθινό. Υπάρχει περίπτωση, αρχικά, να νιώσετε ένα σφίξιμο, αλλά θα είναι παροδικό και δεν θα επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου – σίγουρα όχι όσο οι ενέσεις μπότοξ.

Συνοψίζοντας, οι μπανανόφλουδες μπορεί να είναι ωφέλιμες στη διατροφή, αλλά όχι στην περιποίηση της επιδερμίδας. Η εφαρμογή τους στο δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς ή άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Οι ισχυρισμοί περί φυσικού μπότοξ ή

αντιγηραντικής δράσης δεν ευσταθούν, γι’ αυτό, αντί να υιοθετείς αναξιόπιστες τάσεις του TikTok, είναι προτιμότερο να εμπιστευτείς προϊόντα με δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.