H oπτική ψευδαίσθηση που έγινε viral: Βλέπετε μπλε ή μοβ κουκκίδες;

Μια οπτική ψευδαίσθηση έχει κατακλύσει τα social media, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και διχογνωμίες. Στην εικόνα φαίνονται εννέα κουκκίδες σε σκούρο μοβ φόντο – αλλά η ερώτηση που διχάζει τους χρήστες είναι αν οι κουκκίδες είναι πραγματικά μπλε ή μοβ.

Στο Reddit, η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 4.900 ψήφους και περισσότερα από 500 σχόλια, με άλλους να υποστηρίζουν πως οι κουκκίδες είναι «καθαρά βιολετί» και άλλους να επιμένουν ότι πρόκειται για «μοβ χωρίς καμία αμφιβολία».

Ανακαλύψτε τι κρύβεται πίσω από την ψευδαίσθηση και γιατί βλέπουμε διαφορετικά χρώματα!