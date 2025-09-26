Άναυδοι οι επιστήμονες: Βρέθηκε παραμορφωμένο κρανίο που ίσως ξαναγράψει την ιστορία της ανθρωπότητας

Μπορεί η ιστορία του ανθρώπινου είδους να ξεκίνησε εκτός Αφρικής; Ένα εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών φέρνει τα πάνω κάτω στην επιστημονική κοινότητα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί πλήρως η θεωρία για την προέλευση του Homo sapiens. Και όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι τα ευρήματα κορυφαίων επιστημόνων, δημοσιευμένα στο έγκριτο περιοδικό Science.

Το κρανίο, γνωστό ως Yunxian 2, είχε ανακαλυφθεί το 1990 στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, αλλά ήταν τόσο παραμορφωμένο που οι επιστήμονες το είχαν κατατάξει στον Homo erectus, έναν γνωστό πρόγονο του ανθρώπου. Όμως, η τεχνολογία εξελίχθηκε – και μαζί της, η αντίληψή μας για το παρελθόν.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής ανακατασκευής, όπως υψηλής ανάλυσης αξονικές τομογραφίες και 3D modeling, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων κατάφερε να αποκαλύψει την πραγματική μορφή του κρανίου. Και αυτό που είδαν… δεν ταίριαζε καθόλου με τον Homo erectus.

Million-year-old skull rewrites human evolution, scientists claim https://t.co/eraKis1zDd — BBC News (World) (@BBCWorld) September 26, 2025

Η ανθρώπινη ιστορία… πάει πιο πίσω απ’ όσο νομίζαμε

Αντίθετα, το σχήμα του εγκεφαλικού θόλου, η προεξοχή της κάτω γνάθου και τα χαρακτηριστικά των δοντιών δείχνουν σαφή ομοιότητα με τον Homo longi, τον λεγόμενο «άνθρωπο-δράκο». Το συγκεκριμένο είδος σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian έχει συνδεθεί στενά με τους μυστηριώδεις Ντενίσοβαν, αρχαίους ανθρώπους που συνυπήρξαν με τους Νεάντερταλ και τους πρώτους Homo sapiens.

Αν οι επιστήμονες έχουν δίκιο, τότε αυτό το απολίθωμα είναι πιθανότατα το πιο κοντινό δείγμα που έχουμε στον κοινό πρόγονο Νεάντερταλ, Ντενίσοβαν και Homo sapiens. Κι αυτό αλλάζει τα πάντα.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Κρις Στρίνγκερ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου: «Αυτό σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο προέλευσης του Homo sapiens… και υποδηλώνει πως οι πρόγονοί μας είχαν ήδη διαχωριστεί σε ξεχωριστές ομάδες πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια».

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο πρώτος Homo sapiens δεν εμφανίστηκε στην Αφρική, όπως πιστεύαμε, αλλά στη δυτική Ασία. Ο Στρίνγκερ μάλιστα τονίζει:«Αυτό το απολίθωμα είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στον κοινό πρόγονο όλων αυτών των ανθρώπινων γραμμών».

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις από την επιστημονική κοινότητα

Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, τότε το γνωστό «μπέρδεμα της μέσης» – όπως αποκαλούν οι ανθρωπολόγοι την ασαφή περίοδο της ανθρώπινης εξέλιξης από το 1 εκατ. έως τα 300.000 χρόνια πριν – μπαίνει σε νέα τροχιά κατανόησης.

Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη ανακάλυψη, δεν λείπουν οι φωνές επιφύλαξης. Ο Δρ. Φρίντο Γουέλκερ, αναπληρωτής καθηγητής ανθρώπινης εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, σημείωσε: «Είναι συναρπαστικό που έχουμε διαθέσιμη αυτή την ψηφιακή ανακατασκευή. Αν επιβεβαιωθεί από επιπλέον απολιθώματα και γενετικά δεδομένα, τότε μιλάμε για ανατροπή. Εναλλακτικά, το ίδιο το DNA του δείγματος μπορεί να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει τη θεωρία».

Ένα αρχαίο, παραμορφωμένο κρανίο που για χρόνια θεωρούνταν απλώς «ένα ακόμη εύρημα», μπορεί τελικά να είναι το «κλειδί» για να ξαναγράψουμε την ιστορία του ανθρώπινου είδους.