H Xiaomi ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ, το βάρος σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τεχνητή νοημοσύνη

Η Xiaomi ανακοίνωσε τα ενοποιημένα αποτελέσματά της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Κατά το διάστημα αυτό, πολλοί βασικοί δείκτες του Ομίλου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αποδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη. Το 2025, τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 457,3 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 25,0% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 43,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 39,2 δισεκατομμυρίων RMB.

Καθώς η Xiaomi εμβάθυνε περαιτέρω την εφαρμογή της στρατηγικής “Human × Car × Home”, όλες οι βασικές δραστηριότητές της παρουσίασαν ισχυρή δυναμική. Τα έσοδα από τον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών αυξήθηκαν κατά 223,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 106,1 δισεκατομμύρια RMB, όχι μόνο ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 100 δισεκατομμυρίων RMB, αλλά και επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά θετικά λειτουργικά έσοδα για ολόκληρο το έτος γεγονός που συνιστά ιστορικά σημαντική πρόοδο. Τα έσοδα από τον τομέα των smartphone έφτασαν τα 186,4 δισεκατομμύρια RMB για το έτος, ενώ τα έσοδα από προϊόντα IoT και lifestyle έφτασαν στο ρεκόρ των 123,2 δισεκατομμυρίων RMB.



Κατά τη διάρκεια του 2025, τα premium προϊόντα της Xiaomi συνέχισαν να κερδίζουν την αναγνώριση της αγοράς, με νέες κυκλοφορίες όπως, μεταξύ άλλων, το Xiaomi 17 Ultra, το Xiaomi 17 Ultra by Leica και το Xiaomi YU7, ένα πολυτελές SUV υψηλών επιδόσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2026, η σειρά Xiaomi YU7 κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις SUV μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στην ηπειρωτική Κίνα επί επτά συνεχόμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε το Xiaomi SU7 νέας γενιάς, με τις δεσμευμένες παραγγελίες να ξεπερνούν τις 15.000 μονάδες μέσα στα πρώτα 34 λεπτά από την διάθεση του και να ξεπερνούν τις 30.000 μονάδες, τις πρώτες 3 ημέρες.



Τα έσοδα από τα έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα

Το 2025 σηματοδότησε το πρώτο πλήρες έτος δραστηριοτήτων του Ομίλου στους τομείς των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών, ενώ σημείωσε μια ιστορική ανατροπή, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά θετικά λειτουργικά έσοδα για ολόκληρο το έτος. Τα έσοδα του τομέα αυτού ανήλθαν σε 106,1 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 223,8% σε ετήσια βάση, με λειτουργικά έσοδα ύψους 0,9 δισεκατομμυρίων RMB. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα του τομέα ανήλθαν σε 37,2 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 123,4% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 31,8% των εσόδων του Ομίλου. Καθώς τα έσοδα αυτά πλησιάζουν όλο και περισσότερο εκείνα της δραστηριότητας των smartphone, είναι προφανές ότι ο τομέας έχει καταστεί ο ισχυρότερος μοχλός ανάπτυξης για τον Όμιλο.



Οι παραδόσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Xiaomi συνέχισαν να αυξάνονται, με συνολικές παραδόσεις 411.082 οχημάτων το 2025, εκ των οποίων 145.115 οχήματα παραδόθηκαν εντός του τέταρτου τριμήνου. Στόχος για το 2026, είναι η επίτευξη του ρεκόρ παράδοσης 550.000 οχημάτων εντός του έτους. Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Xiaomi είχε ανοίξει 477 κέντρα πωλήσεων έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, σε 138 πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας. Το 2025, η σειρά Xiaomi SU7 κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων τύπου sedan, με τιμή 200.000 RMB και άνω, στην ηπειρωτική Κίνα. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε επίσημα στη Βαρκελώνη το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα πρωτοποριακό concept ηλεκτρικού hypercar, , γεγονός που την καθιστά την πρώτη κινεζική μάρκα η οποία προσκλήθηκε να συνεισφέρει σε αυτό το θρυλικό franchise.



Τα smartphones της Xiaomi

Ο τομέας των smartphone του Ομίλου σημείωσε σταθερή πρόοδο το 2025, με έσοδα που έφτασαν τα 186,4 δισεκατομμύρια RMB και παγκόσμιες αποστολές που ανήλθαν συνολικά σε 165,2 εκατομμύρια μονάδες. Σύμφωνα με την Omdia, η Xiaomi διατήρησε τη θέση της στην παγκόσμια τριάδα των αποστολών smartphone για 5η συνεχόμενη χρονιά, με μερίδιο αγοράς 13,3%. Στην ηπειρωτική Κίνα, η Xiaomi κατέλαβε τη 2η θέση σε όρους πωληθέντων smartphone, με μερίδιο αγοράς 16,6%, αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.



Η στρατηγική premiumization της Xiaomi επιταχύνθηκε και απέφερε σταθερά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία τρίτων, το 2025, τα premium smartphone (τιμή λιανικής 3.000 RMB ή παραπάνω) αντιπροσώπευαν το 27,1% του συνόλου των πωληθέντων smartphone του Ομίλου στην ηπειρωτική Κίνα (αριθμός ρεκόρ). Στη κατηγορία τιμών 4.000–6.000 RMB, το μερίδιο αγοράς του Ομίλου σε smartphone, με βάση τις πωληθείσες μονάδες, έφτασε το 17,3%.



Η Xiaomi συνέχισε να εδραιώνει την παρουσία της στις παγκόσμιες αγορές. Οι αποστολές smartphone της Εταιρείας κατατάχθηκαν μεταξύ των τριών πρώτων σε 58 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και μεταξύ των πέντε πρώτων σε 70 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Στη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία, η Xiaomi ανέβηκε στη 2η θέση, με μερίδιο αγοράς 17,5% και 17,0%, αντίστοιχα. Στην Ευρώπη και την Αφρική, η Xiaomi κατέλαβε την 3η θέση, με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται κατά 0,6 και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 20,3% και 12,7% αντίστοιχα.



Τα έσοδα από το IoT και τις υπηρεσίες διαδικτύου

Η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα του IoT και των προϊόντων lifestyle κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο στα έσοδα όσο και στο μικτό περιθώριο κέρδους. Τα έσοδα για ολόκληρο το έτος έφτασαν τα 123,2 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 18,3% σε ετήσια βάση, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 23,1%. Η δραστηριότητα των έξυπνων μεγάλων οικιακών συσκευών διατήρησε τη δυναμική της ταχείας ανάπτυξης, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 23,1% σε ετήσια βάση, καθώς οι αποστολές κλιματιστικών, ψυγείων και πλυντηρίων ρούχων έφτασαν όλες σε επίπεδα ρεκόρ.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα tablet της Xiaomi σημείωσαν σταθερή ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Omdia, κατατάχθηκαν μεταξύ των πέντε πρώτων σε παγκόσμιες αποστολές και μεταξύ των τριών πρώτων στην ηπειρωτική Κίνα. Τα wearable bands της Xiaomi διατήρησαν ηγετική θέση to 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση παγκοσμίως και τη 2η θέση στην ηπειρωτική Κίνα. Οι αποστολές ακουστικών TWS κατατάχθηκαν στη 2η θέση παγκοσμίως και στην 1η θέση στην ηπειρωτική Κίνα.



Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου (εξαιρουμένων των smartphone, των tablet και των φορητών υπολογιστών) έφτασε τα 1.079,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 19,3% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των χρηστών με πέντε ή περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου (εξαιρουμένων των smartphone, των tablet και των φορητών υπολογιστών) έφτασε τα 22,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 23,6% σε ετήσια βάση. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο αριθμός των ενεργών χρηστών (MAU) της εφαρμογής Xiaomi Home αυξήθηκε κατά 11,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 112,7 εκατομμύρια.



Ο τομέας των διαδικτυακών υπηρεσιών του Ομίλου συνέχισε να παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Τα έσοδα για ολόκληρο το έτος αυξήθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το ρεκόρ των 37,4 δισεκατομμυρίων RMB. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες (MAU) παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 754,1 εκατομμύρια, ενώ οι MAU στην ηπειρωτική Κίνα αυξήθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 190,4 εκατομμύρια.



Οι επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Η Xiaomi παραμένει προσηλωμένη στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις τεχνολογικές καινοτομίες και τη στρατηγική premiumization του Ομίλου. Οι δαπάνες R&D για ολόκληρο το έτος ανήλθαν σε 33,1 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 37,8% σε ετήσια βάση, ενώ το συνολικό προσωπικό στο συγκεκριμένο τμήμα αυξήθηκε σε 25.457 άτομα. Οι αθροιστικές επενδύσεις σε R&D τα τελευταία πέντε χρόνια ανήλθαν συνολικά σε 105,5 δισεκατομμύρια RMB, ενώ ο Όμιλος αναμένει να επενδύσει τουλάχιστον 60 δισεκατομμύρια RMB στην τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα τρία χρόνια.



Οι δυνατότητες του Ομίλου σε μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν επιτύχει σημαντικές καινοτομίες και επιταχύνουν την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος “Human × Car × Home”. Πρόσφατα, η Xiaomi παρουσίασε τρία αυτο-αναπτυγμένα μεγάλα μοντέλα, σχεδιασμένα για την εποχή της ενεργητικής τεχνητής νοημοσύνης: το κορυφαίο βασικό μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Pro, το πολυτροπικό μεγάλο μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Omni και το μεγάλο μοντέλο ομιλίας Xiaomi MiMo-V2-TTS. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του, το Xiaomi MiMo-V2-Pro κατέλαβε την 1η θέση στον εβδομαδιαίο όγκο κλήσεων στο OpenRouter, μια παγκόσμια πλατφόρμα API, και κατατάχθηκε 8ο παγκοσμίως και 2ο στην Κίνα στον Δείκτη Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όσον αφορά στο κινητό στοιχείο που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως, το Xiaomi miclaw, έχει εισέλθει σε φάση δοκιμών beta, κατόπιν πρόσκλησης. Ο Όμιλος έχει επίσης διαθέσει ως ανοιχτό λογισμικό το Xiaomi-Robotics-0 – ένα μοντέλο ρομποτικής πρώτης γενιάς, μεγάλης κλίμακας όρασης-γλώσσας-δράσης (VLA). Τον Μάρτιο του 2026, τα ενσωματωμένα ρομπότ της Xiaomi λειτούργησαν αυτόνομα επί 3 συνεχόμενες ώρες στον σταθμό εργασίας φόρτωσης παξιμαδιών αυτοδιάτρησης, στο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας 90,2% στην ταυτόχρονη εγκατάσταση και από τις δύο πλευρές, ενώ ικανοποίησαν τον ταχύτερο χρόνο κύκλου της γραμμής παραγωγής, που ήταν 76 δευτερόλεπτα. Αυτό σηματοδότησε ένα κρίσιμο βήμα προς τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.



Η σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής για βιομηχανική χρήση, των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων και της έξυπνης κατασκευής επιταχύνεται. Με τη βαθιά και ολοκληρωμένη παρουσία της σε τεχνολογίες αιχμής, έξυπνα οικοσυστήματα και έξυπνη κατασκευή, η Xiaomi κατοχυρώνει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.