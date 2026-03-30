Τα επόμενα smart γυαλιά AI της Meta σχεδιάστηκαν με γνώμονα τους φακούς επαφής

Η Meta ετοιμάζεται να παρουσιάσει και να κυκλοφορήσει δύο νέα μοντέλα «έξυπνων» γυαλιών Ray-Ban AI, τα Scriber και Blazer, ειδικά σχεδιασμένα για χρήστες με γυαλιά οράσεως, σύμφωνα με αναφορά ιστοσελίδων του εξωτερικού. Δεν πρόκειται για μια νέα γενιά hardware, αλλά για προσαρμοσμένα στυλ που θα πωλούνται μέσω καταστημάτων οπτικών.



Η ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα

Τα γυαλιά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με την πώλησή τους σε παραδοσιακά καταστήματα οπτικών ειδών. Είναι τα πρώτα Ray-Ban AI γυαλιά, ειδικά για φακούς όρασης, σε ορθογώνια και στρογγυλά στυλ, με κωδικές ονομασίες Scriber και Blazer.

Οι καταχωρήσεις στις επίσημες υπηρεσίες επιβεβαιώνουν τα σχετικά μοντέλα και από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίζουμε ήδη πως θα έρθουν με Wi-Fi 6 για γρηγορότερη μεταφορά δεδομένων (π.χ. στη διάρκεια ζωντανής αναμετάδοσης). Η εικόνα παρουσιάζει τα Ray-Ban Meta AI ως γυαλιά με ολογραφική οθόνη, δείχνοντας τις δυνατότητες AI που θα προσφέρουν και θα υποστηρίζουν.



Χαρακτηριστικά, διαφορές και στρατηγική εκ μέρους Meta

Τα νέα μοντέλα θα διατηρούν την κάμερα 12MP, τα ηχεία, τα μικρόφωνα, το Meta AI και τη θήκη φόρτισης, χωρίς οθόνη (όπως τα τρέχοντα Ray-Ban Meta). Η βελτίωση έγκειται στο design για εύκολη τοποθέτηση φακών και βελτιστοποιημένο βάρος/πλαίσιο για άνετη χρήση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ τόνισε σε πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών ότι "δισεκατομμύρια καταναλωτές φορούν γυαλιά οράσεως" και προβλέπει τη μετάβαση στα AI γυαλιά να γίνει όπως η αντίστοιχη από τα flip phones στα smartphones. Στόχος της Meta θα είναι η μαζική υιοθέτηση και πώληση πέρα από τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.