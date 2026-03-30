H Sony αναστέλλει προσωρινά τις πωλήσεις καρτών μνήμης τύπου SD

Η Sony ανέστειλε προσωρινά τις παραγγελίες και πωλήσεις για τα περισσότερα μοντέλα καρτών μνήμης SD και CFexpress, ξεκινώντας από τις 27 Μαρτίου 2026. Η απόφαση πάρθηκε λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ημιαγωγών και επηρεάζει διανομείς και καταναλωτές σε πολλές σημαντικές αγορές για την εταιρεία, όπως αυτή της Ιαπωνίας, όπου και τα αποθέματα έχουν αρχίσει ήδη να εξαντλούνται.



Η επίσημη ανακοίνωση και τα αίτια

Από τις 27 Μαρτίου 2026, η Sony Ιαπωνίας σταμάτησε την αποδοχή παραγγελιών για κάρτες τύπου CFexpress Type A (240GB έως 1920GB), Type B (240GB, 480GB) και τα περισσότερα SDXC/SDHC, όπως σειρές SF-G, SF-M, SF-E. Η εταιρεία ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και δεσμεύεται να ενημερώνει για την επανεκκίνηση τροφοδοσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας το επόμενο διάστημα.

Η κύρια αιτία είναι η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών μνήμης (NAND flash/SSD) και «άλλοι παράγοντες» (όπως αναφέρονται), πιθανώς η έλλειψη υλικών λόγω του πολέμου στο Ιράν που πλήττει τους κατασκευαστές μικροτσίπ.

Το πρόβλημα εντάσσεται στην ευρύτερη «κρίση των μνημών RAM» που εμφανίστηκε στην αγορά μέσα στη χρονιά και έχει οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε smartphones, laptops και gaming συσκευές. Η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή, με την προοπτική βελτίωσης της κατάστασης να μην είναι ακόμη ορατή.



Επιπτώσεις σε επαγγελματίες και απλούς καταναλωτές

Οι επαγγελματίες με κάμερες Sony Alpha (που χρησιμοποιούν κάρτες CFexpress Type A) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς αυτές οι κάρτες είναι απαραίτητες για λήψη 8K video και γρήγορη μεταφορά δεδομένων.

Οι SD κάρτες Tough είναι δημοφιλείς σε extreme συνθήκες, ενώ η έλλειψη μπορεί να ανεβάσει τις τιμές και των μεταχειρισμένων. Οι χρήστες καλούνται να στραφούν σε εναλλακτικές κάρτες Lexar, SanDisk ή ProGrade, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να περνούν δύσκολη περίοδο με τις διαθεσιμότητές τους.