Hailey Bieber: Δεν θα μπορούσα να ισορροπήσω την καριέρα μου και όσα κάνω χωρίς τη βοήθεια του Justin

Η Hailey Bieber έδωσε συνέντευξη στο podcast In Your Dreams With Owen Thiele και δήλωσε: «Θέλω να έχω περισσότερα από ένα παιδιά, αλλά δεν βιάζομαι. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Από μικρή, φανταζόμουν τον εαυτό μου με παιδιά». Επαίνεσε μάλιστα τον σύζυγό της Justin Bieber γιατί όπως εξήγησε είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας.

Οι προκλήσεις και τα μαθήματα της μητρότητας πολλά, όπως παραδέχθηκε. «Είχα κάποιους φόβους στην αρχή επειδή δεν ήξερα τι να περιμένω. Αλλά, όταν έρχεται το μωρό, μαθαίνεις μέρα με τη μέρα. Κάθε νέα μέρα είναι μια ανακάλυψη για το τι σημαίνει να είσαι μητέρα, για το τι λειτουργεί καλύτερα για τον γιο μου αλλά και για μένα».

φωτογραφία instagram

Στην συνέχεια της συνέντευξης το μοντέλο - επιχειρηματίας εξομολογήθηκε: «Δεν θα μπορούσα να ισορροπήσω την καριέρα μου και όλα όσα κάνω χωρίς τη βοήθεια του Justin, αλλά και χωρίς την βοήθεια πλήρους απασχόλησης που έχω και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Όταν ο Jack δεν είναι μαζί μου, είναι με τον πατέρα του. Είναι πάντα περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, είτε με έναν από εμάς είτε με τους νονούς του».

H Hailey εξήγησε επίσης ότι αυτό που θέλει και η ίδια και ο σύζυγός της είναι να μεταδώσουν στον γιο τους την αγάπη τους για τα ταξίδια. «Νομίζω ότι είμαστε τόσο ταξιδιώτες ως οικογένεια και έτσι ήμασταν και πριν τον αποκτήσουμε. Οπότε, νομίζω ότι θέλω απλώς να μεγαλώσει ταξιδεύοντας - έτσι όπως μεγάλωσα και εγώ και μου αρέσει αυτό. Έμαθα τόσα πολλά. Θέλω λοιπόν και ο ίδιος να μεγαλώσει σε πολλά μέρη» παραδέχθηκε όταν την ρώτησαν αν θέλει να μεγαλώσει τον Jack στο Λος Άντζελες.