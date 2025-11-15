Επιτυχημένη, διάσημη και πανευτυχής με την οικογένεια που έχει δημιουργήσει, η Hailey Bieber είναι στα καλύτερά της και δεν το κρύβει. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό GQ μίλησε μεταξύ άλλων και για την πώληση της Rhode - του brand καλλυντικών που δημιούργησε - έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Πάντα έλεγα ότι δεν θα πουλούσα ποτέ την εταιρεία, εκτός και αν επρόκειτο για ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Δεν ήταν όμως πάντα αποκλειστικά ο στόχος μου, το να πουλήσω την εταιρεία. Είχα σκεφτεί όμως ότι αν ερχόταν η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο ''σπίτι'' για αυτήν, τότε σίγουρα θα το σκεφτόμουν. Αλλά φυσικά, όταν ακούς ότι είναι κάτι πραγματικό και ο αριθμός είναι πραγματικός και αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση που σου παρουσιάζεται, σίγουρα σκέφτεσαι, ''Ουάου''. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο» παραδέχθηκε.

Πώς είναι για εκείνη μια συνηθισμένη μέρα; «Σηκώνομαι το πρωί με τον γιο μου και στην συνέχεια γυμνάζομαι όσο περισσότερο μπορώ. Έχω γίνει πολύ πιο σπιτόγατα από ό,τι παλιά. Και νομίζω ότι όταν κάνεις παιδί, αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Σίγουρα με έκανε να έχω πολύ λιγότερο FOMO. Και νομίζω επίσης ότι το να μεγαλώνω έπαιξε ρόλο σε αυτό. Έχω πολλούς φίλους που δεν έχουν καν παιδιά και που νιώθουν το ίδιο. Απλώς δεν νιώθω ότι χάνω πια πολλά.

Ένα βράδυ ήμουν σε δείπνο με την καλύτερή μου φίλη και υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε κάπου μετά, αλλά ακυρώθηκε. Δεν θύμωσα και τόσο που πήγα σπίτι, άνοιξα την τηλεόραση και απλώς χαλάρωσα στο κρεβάτι μου. Και είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό τώρα, γιατί παλιά ήμουν ένα άτομο που ήθελε να βγαίνει έξω για δείπνο κάθε βράδυ. Και τώρα είμαι πολύ πιο ικανοποιημένη που νιώθω άνετα με το να βρίσκομαι στον χώρο μου και να επαναφορτίζομαι και να παίρνω ενέργεια με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης μου αρέσει να περνάω χρόνο και με τον γιο μου. Μεγαλώνει τόσο γρήγορα...» παραδέχθηκε.

Τί θα ήθελε να της έχει πει κάποιος για την μητρότητα πριν την βιώσει; «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και θα σε προετοιμάσει γι' αυτό, ποτέ μα ποτέ, μέχρι να το κάνεις μόνος σου. Αλλά νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένη να το κάνω ξανά, σε αντίθεση με το πόσο άτονη ένιωθα όταν το έκανα για πρώτη φορά.

Μιλώντας για την ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική και την δημόσια ζωή της με τον Justin Bieber ανέφερε: «Το παίρνουμε μέρα με τη μέρα. Και οι δύο νιώθουμε πολύ προστατευτικοί με τον γιο μας και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά η ζωή μας είναι η ζωή μας και είναι πραγματικά δημόσια. Προς το παρόν, νιώθω πολύ άνετα με τον τρόπο που μοιραζόμαστε πράγματα και με τον τρόπο που δεν μοιραζόμαστε πράγματα».