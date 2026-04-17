«Honey open»: Η στιγμή που η γυναίκα φωνάζει στον Ιταλό να ανοίξει την πόρτα-Λίγο μετά έπεσε στο κενό

Ένα σκοτεινό θρίλερ με φόντο ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Κολοκοτρώνη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τον τραγικό θάνατο μιας γυναίκας με καταγωγή από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Το κλειδί της υπόθεσης φαίνεται να κρύβεται σε ένα ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται η φωνή της άτυχης γυναίκας λίγα λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση.

Στο υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έχει στην διάθεσή του ο FLASH, η γυναίκα ακούγεται μέσα από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος να ζητά επίμονα από τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα να της ανοίξει, φωνάζοντας στα αγγλικά τη φράση «honey open» ή «Harry open», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη αν επρόκειτο για μια τρυφερή προσφώνηση προς τον σύντροφό της ή για το όνομα του ανθρώπου που της είχε απαγορεύσει την είσοδο.

Η έρευνα της αστυνομίας στρέφεται γύρω από έναν 45χρονο Ιταλό, με τον οποίο η 30χρονη είχε γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών και είχαν κλείσει ραντεβού στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο άνδρας, ο οποίος φέρει εμφανείς αμυχές στο σώμα του, ισχυρίζεται ότι είχε έναν έντονο καβγά με τη γυναίκα και την έδιωξε από το σπίτι, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, με κυριότερο το γιατί η 30χρονη βρέθηκε να πέφτει από τον 4ο όροφο ενώ το διαμέρισμα που είχαν νοικιάσει βρισκόταν στον 3ο.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η γυναίκα προσπάθησε να εισέλθει στο διαμέρισμα από εξωτερικό χώρο ή αν υπήρξε εμπλοκή του 45χρονου στην πτώση της, με την προσαγωγή του να αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Η τραγική κατάληξη ενός ραντεβού που ξεκίνησε μέσα από μια οθόνη και κατέληξε στον ακάλυπτο της οδού Κολοκοτρώνη αφήνει πίσω της μόνο το ηχητικό ντοκουμέντο μιας απεγνωσμένης έκκλησης μπροστά σε μια πόρτα που δεν άνοιξε ποτέ.