Η αιτία ήταν ο «υπουργός Δαβάκης» και όχι ο Δένδιας

Μεγάλο το σούσουρο την Παρασκευή στη Βουλή με το επεισόδιο ανάμεσα σε Καιρίδη και Δαβάκη στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας με ευθύνη του πρώτου επειδή ο Δένδιας έλειπε από τη συνεδρίαση.

Συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας είπαν ότι ο Νίκος Δένδιας βρισκόταν εν πτήσει προς το Βελιγράδι, ωστόσο, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση του κ. Καιρίδη που είναι αρκούντως έμπειρος για να ξέρει ότι η αναπλήρωση σε ένα νομοσχέδιο είναι κάτι το σύνηθες και προβλεπόμενο στη Βουλή.

Και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Καιρίδης άρχισε να κάνει τη φασαρία ενώ στην αίθουσα είχαν μπει οι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων ακόμη και αυτών των αντιρρησιών συνείδησης που δε ξέρω τι εικόνα θα αποκόμισαν από όλο αυτό που είδαν.

«Έχει κάτι ο Καιρίδης με τον Δένδια;» ρώτησα έναν «γαλάζιο» παράγοντα ο οποίος μου έδωσε την εξήγηση ότι ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα, απλά, δεν μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο Δαβάκης είναι μέσα στην κυβέρνηση ενώ εκείνος όχι.

Προφανώς αυτό αφορά την άποψη που μπορεί να έχει για τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι για το εάν τελικά ήταν ή όχι ο Δένδιας στη συνεδρίαση.