Η ακριβότερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών ανήκει και επίσημα στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε επίσημα την Όλιβια Σμιθ από τη Λίβερπουλ , καθώς η ομάδα του Λονδίνου έβγαλε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να την αποκτήσει.



Πρόκειται για μια ιστορική μεταγραφή, η οποία σηματοδοτεί αφενός τις προθέσεις της Άρσεναλ να κυριαρχήσει και φέτος εντός και εκτός συνόρων αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Η Σμιθ ξεκίνησε την καριέρα της στον Καναδά, κάνοντας το ντεμπούτο της στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Μετά εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλα της Σπόρτινγκ, η Λίβερπουλ την αγόρασε έναντι 250.000 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι. Η άφιξή της στην Άρσεναλ επισφραγίζει μια ραγδαία άνοδο που την έχει οδηγήσει να γίνει ένα από τα κορυφαία νεαρά ταλέντα στον κόσμο.

Ο αγγλικός σύλλογος κατέκτησε το Champions League την περσινή αγωνιστική περίοδο κερδίζοντας στον τελικό την Μπαρτσελόνα και θέλει να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατός τη νέα σεζόν.

Υπό τις οδηγίες της Ρενέ Σλέγκερς προσπαθεί να εξελιχθεί και να ενισχυθεί με ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά ενώ παράλληλα, επιθυμεί να ρίξει αρκετά το μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ.

Η 20χρονη επιθετικός είναι λογικό πως δεν θα αποτελέσει τη πρώτη επιλογή της επιθετικής γραμμής των Άγγλων καθώς η ομάδα διαθέτει ισχυρά χαρτιά όπως η Κλόι Κέλι και η Μπεθ Μιντ αλλά και οι Στίνα Μπλακστένιους και Κέιτλιν Φουρντ που αγωνίζονται στα άκρα.

Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι η Σμιθ, που μπορεί να αγωνισθεί και ως κεντρική επιθετικός και στα δεξιά, θα βάλει δύσκολα στις νέες της συμπαίκτριες. Επιπλέον, η χρονιά αυτή μπορεί να λειτουργήσει «δοκιμαστικά» για εκείνη καθώς η επόμενη θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς Μιντ και Φουρντ ενδέχεται να αποχωρήσουν αφού τα συμβόλαιο τους θα είναι μόλις για έναν ακόμη χρόνο σε ισχύ.

Χρειάστηκε να περάσουν 46 χρόνια για να μπορέσει το γυναικείο ποδόσφαιρο να συζητά για τόσο υψηλά ποσά. Στο ανδρικό, το φράγμα αυτό είχε «σπάσει» το 1979 με τη μετακίνηση του Τρέβορ Φράνσις που κόστισε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή από το 2011, όταν και ιδρύθηκε και επίσημα η WSL. Νωρίτερα, οι μετακινήσεις παικτριών γίνονταν δωρεάν ή με συμβολικά ποσά.

