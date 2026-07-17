Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φέρνει το καλοκαίρι (φωτογραφίες)

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τις σόλο διακοπές της στις Σευχέλλες, που ακολούθησαν τον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, απολαμβάνει το καλοκαίρι της. Αυτή τη φορά στις παραλίες της Αθήνας, μέχρι τις επόμενες μέρες που φεύγει για το εξωτερικό.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και επιχειρηματίας εμφανίστηκε με το sexy φλοράλ μπικίνι της, που αναδείκνυε το καλογυμνασμενό της σώμα. Μπορεί εκείνη να αναζητούσε στην παραλία της Βουλιαγμένης στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς, αλλά ο αντρικός πληθυσμός δεν χαλάρωσε καθόλου!

Η Αλεξάνδρα έκανε παρέα με... το κινητό της, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον άλλον.