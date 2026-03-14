Η ανακοίνωση της εταιρείας Maran Tankers για το πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Ασφαλές είναι το 24μελές πλήρωμα της εταιρείας Maran Tankers που ανήκει στην εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση και το οποίο χτυπήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, όταν χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Η εταιρεία τονίζει ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:



«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.



Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».