Η ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ για την Τουρκία που εξόργισε τον Χριστοδουλίδη

Η δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας με φόντο μια πιθανότητα ένταξης της έφερε στο προσκήνιο έντονες πολιτικές τοποθετήσεις, με αφορμή ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 22 Απριλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ειδικότερα, η προσπάθεια του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, να υπερασπιστεί τον ρόλο της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, με δημόσια ανάρτησή του, απάντησε στον κ. Μισέλ επισημαίνοντας ότι, όταν γίνεται λόγος για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», είναι χρήσιμο να υπενθυμίζεται πως η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει τμήμα ευρωπαϊκού εδάφους.

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, 🇨🇾🇪🇺 https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

Ο Σαρλ Μισέλ είχε προηγουμένως παρέμβει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ασκώντας κριτική σε τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που στρεφόταν και κατά της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη γνωστή επιχειρηματολογία του για την Τουρκία ως «βασικού συμμάχου στο ΝΑΤΟ», «σημαντικού εταίρου στη διαχείριση της μετανάστευσης» και «ενεργειακού διαύλου», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή του: «Η Τουρκία είναι: βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, βασικός εταίρος στη μετανάστευση, ενεργειακός διάδρομος, σημαντικός αμυντικός παράγοντας στα όπλα της Ευρώπης, και μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Η Ευρώπη δεν δύναται να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά ή να απλοποιεί την πραγματικότητα».