Η ανωνυμία στο διαδίκτυο στο τραπέζι και τα... πρώτα νεύρα online

Aν και νεοοπαγές, το Athens Alitheia Forum επέτυχε να προσεγγίσει ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα, όπως τα fake news, το οποίο αφορά κάθε πολίτη.

Και αυτό το πιστώνεται τόσο προσωπικά ο Παύλος Μαρινάκης πρωτοβουλία του οποίου ήταν το συνέδριο αλλά και η Γενική Γραμματεία επικοινωνίας και ο ΓΓ Δ. Κιρμικίρογλου για τη διοργάνωση.

Επίσης μέσω του Athens Alithia Forum ανεδείχθη το ζήτημα της «άρσης» της ανωνυμίας στο διαδίκτυο το οποίο…πήρε πάνω του ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά κάθε πολίτη που μπορεί να πέσει θύμα ενός ανώνυμου λογαριασμού. Έχοντας βέβαια και την απαραίτητη δωρεάν «διαφήμιση» που έγινε στην ιδέα από «σεσημασμένους» του διαδικτύου.

Η πρόταση του δεν αφορά το να μην υπάρχουν λογαριασμοί με ψευδώνυμα, αλλά να είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάθε χρήστη, ώστε σε περίπτωση, που διαπιστωθούν παράνομες ενέργειες να διευκολύνονται οι αρχές.

Όσο κι αν ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε πως δεν τίθεται θέμα άμεσης νομοθέτησης, αυτό που φαίνεται στην ατμόσφαιρα είναι πως στην κυβέρνηση έχουν πάρει σοβαρά τους κινδύνους του διαδικτύου και μετά το Age Ban το οποίο προανήγγειλε ο πρωθυπουργός θα μπορούσαμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, σίγουρα, πάντως, την έναρξη του σχετικού debate.

Το ζήτημα είναι βέβαια να υπάρχουν συνομιλητές γιατί από καταγγελίες και αναθέματα- πάντα από απόσταση- πήξαμε το προηγούμενο διήμερο.