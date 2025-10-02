Η αθόρυβη επιστροφή της Γεωργίας Γεννιά στο ΠΑΣΟΚ

Καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα σχετικά με τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το εγχείρημα έχει σταματήσει.

Απεναντίας, και διεργασίες γίνονται και ζυμώσεις... Κάποιοι βουλευτές ακόμη το σκέφτονται και το ζυγίζουν πριν το αποφασίσουν (πχ Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, Ευάγγελος Αποστολάκης). Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που απλώς -λόγω ειδικών συνθηκών- συνειδητά μένουν κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας.

Μπορεί δηλαδή οι προσχωρήσεις του Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θρασκιά -από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- να έγιναν με κάθε επισημότητα, καθώς τότε υπήρχε η σκοπιμότητα να ενισχύσει τις δυνάμεις του ως αξιωματική αντιπολίτευση και να δείξει ότι μεγαλώνει κοινοβουλευτικά, υπάρχουν όμως και άλλες, που αυτό συμβαίνει αθόρυβα...

Ένα τέτοιο παράδειγμα ένταξης (ή καλύτερα επιστροφής) χωρίς ανακοινώσεις και πολλά ταρατατζούμ αποτελεί η Γεωργία Γεννιά. Η Πειραιώτισσα πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε προ διετίας, έχει γυρίσει στο πολιτικό της σπίτι, αφού είναι γνωστό ότι μέχρι και πριν τα μνημόνια ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριμένα της νεολαίας του.

Επειδή ωστόσο κάποιοι άλλοι σύντροφοι πχ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είχαν επιχειρήσει να τη μπλοκάρουν με το επιχείρημα ότι πρόκειται για πολιτικούς γυρολόγους που εγκατέλειψαν το καράβι στη φουρτούνα, η επανάκαμψη της Γεννιά στο κομματικό μαντρί γίνεται κατά το δυνατόν διακριτικά...

Με αναρτήσεις στο προφίλ της στα σόσιαλ υπέρ του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, με συμμετοχή σε πασοκικές συνάξεις όπως το reunion των ΠΑΣΠιτών, αλλά και με αρθρογραφία που γίνεται όλο και πυκνότερη και στοχευμένη.

Τι εννοώ; Μόλις προχθές πήρε το μάτι μου ένα άρθρο της κ. Γεννιά με τίτλο «Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες και το ΠΑΣΟΚ του αύριο» στην efsyn, που δεν είναι ένα τυχαίο ΜΜΕ, αφού έχει αριστερόστροφο αναγνωστικό κοινό. Όπως εντύπωση μου έκανε και η υπογραφή ως πρώην βουλευτής Ά Πειραιά & Νήσων, στέλεχος ΠΑΣΟΚ, εκπαιδευτικός. Αν υπάρξουν αντιδράσεις (αρνητικές ή θετικές) από την Χαριλάου Τρικούπη ή αλλού, θα σας ενημερώσω...