Η Bridgestone παρουσιάζει το νέο Potenza Sport EVO

Η Bridgestone, παρουσίασε το νέο της υπέρ υψηλών επιδόσεων ελαστικό: Bridgestone Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN. Βασισμένο στο πολυβραβευμένο Potenza Sport, το νέο ελαστικό προσφέρει βελτιωμένες σπορ επιδόσεις, κορυφαίο έλεγχο σε βρεγμένο οδόστρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση καυσίμου ή ενέργειας, ενώ διατίθεται και σε μεγαλύτερο εύρος διαστάσεων.

Τα χαρακτηριστικά του

Το νέο Bridgestone Potenza Sport EVO εξασφαλίζει εξαιρετικό έλεγχο σε υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας τη σταθερότητα του οχήματος τόσο σε ευθεία πορεία όσο και στις στροφές. Παράλληλα, προσφέρει κορυφαίο κράτημα στο βρεγμένο, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη αξιολόγηση Α στην ετικέτα της ΕΕ. Σε σύγκριση με το πολυβραβευμένο Potenza Sport, μειώνεται η απόσταση φρεναρίσματος κατά 5% σε βρεγμένο οδόστρωμα και κατά 2% σε στεγνό. Αυτές οι βελτιώσεις στις επιδόσεις συνοδεύονται από 15% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τον προκάτοχό του – δηλαδή περίπου 6.000 επιπλέον χιλιόμετρα. Παράλληλα, βελτιώνει την απόδοση καυσίμου και αυξάνει την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, χάρη στη μείωση της αντίστασης κύλισης έως και 6%.

«Το νέο Bridgestone Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN έχει σχεδιαστεί για οχήματα και οδηγούς υψηλών επιδόσεων, ανεξαρτήτως κινητήρα.Βασισμένο στην επιτυχία του εξαιρετικού Potenza Sport, ενός ελαστικού που έχει επιλεγεί ως εργοστασιακός εξοπλισμός από μερικές από τις πιο εμβληματικές μάρκες του κόσμου, όπως η Lamborghini, η Maserati και η Porsche, συνεχίζει επάξια την κληρονομιά της οικογένειας Potenza.» δήλωσε ο Stefano Sanchini, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ελαστικών Πρώτης Τοποθέτησης για Επιβατικά Οχήματα της Bridgestone EMEA.

Η τεχνολογία ENLITEN

Η βελτίωση στις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα του Bridgestone Potenza Sport EVO γίνεται δυνατή χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας ENLITEN μιας τεχνολογίας, επόμενης γενιάς, που φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η Bridgestone κατασκευάζει ελαστικά. Με γνώμονα την βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών, η ENLITEN προσφέρει εξατομικευμένες και αδιαπραγμάτευτες επιδόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει τη βιωσιμότητα. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας ENLITEN διασφαλίζει επίσης ότι το Bridgestone Potenza Sport EVO είναι πλήρως έτοιμο για ηλεκτρικά οχήματα, καλύπτοντας τόσο τις ειδικές απαιτήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).

Στην περίπτωση του Potenza Sport EVO, η τεχνολογία ENLITEN έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη σύνθεση γόμας και στον σχεδιασμό του ελαστικού. Το ελαστικό διαθέτει σύνθεση γόμας υψηλής ακαμψίας για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές και στους ελιγμούς με υψηλή ταχύτητα. Αυτό, σε συνδυασμό με μια ειδική κατασκευή με υβριδική ενίσχυση στεφάνης και άκαμπτο σκελετό, παράλληλα με ένα σχήμα σπορ προφίλ με ασύμμετρες γωνίες τοιχωμάτων, επιτρέπει στο Potenza Sport EVO να προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο σε υψηλές ταχύτητες.

Σχέδιο, σύνθεση, διαστάσεις

Η νέα ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση γόμας, σε συνδυασμό με τον λεπτομερώς μελετημένο σχεδιασμό των αυλακώσεων και των λωρίδων του πέλματος, δημιουργεί την ιδανική ισορροπία για εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο. Παράλληλα, η χρήση βελτιωμένου πολυμερούς με ενισχυμένη αλληλεπίδραση πολυμερούς-πληρωτικού στη σύνθεση γόμας του Potenza Sport EVO βελτιώνει την αντοχή στην τριβή και τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Το Bridgestone Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN, που αναπτύσσεται και παράγεται στην Ευρώπη, θα είναι διαθέσιμο σε 40 περισσότερες διαστάσεις από τον προκάτοχό του. Το EV-ready (κατάλληλο και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα) ελαστικό θα είναι διαθέσιμο σε 139 διαστάσεις από 17-23 ίντσες, καλύπτοντας το 92% της ζήτησης της αγοράς σπορ ελαστικών. Αυτή η διευρυμένη γκάμα εξασφαλίζει συμβατότητα με μια ευρύτερη γκάμα οχημάτων υψηλών επιδόσεων, ανεξάρτητα από το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Η κυκλοφορία του ελαστικού θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η πρώτη, με 92 διαστάσεις, ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026, ενώ οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027.