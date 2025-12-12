Η Chery χορηγός της ΚΑΕ Μαρούσι

Η Chery Greece και το Spanos Group ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΕ Μαρούσι, έναν από τους ιστορικότερους Συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συμφωνία, η Chery αναλαμβάνει τον ρόλο του Ονοματοδότη και Χρυσού Χορηγού της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, με τον σύλλογο να αγωνίζεται επίσημα υπό τη νέα ονομασία Μαρούσι Chery.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία μας, καθώς συνδέει τη δυναμική ανάπτυξη της Chery στην ελληνική αγορά με έναν οργανισμό που εκφράζει αξίες, όραμα και προοπτική αντίστοιχη με τη δική μας φιλοσοφία.

Στρατηγικοί άξονες συνεργασίας

• Ενίσχυση της παρουσίας της Chery στο ελληνικό αθλητικό και κοινωνικό οικοσύστημα

• Στήριξη ενός Συλλόγου με υψηλή δυναμική και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική

• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία, τους φιλάθλους και τους συνεργάτες

• Προώθηση των αξιών της καινοτομίας, αξιοπιστίας και υπευθυνότητας μέσα από τον αθλητισμό

Ο Γεώργιος Σπανός, Managing Director του Spanos Group δήλωσε: «Η συνεργασία με την ΚΑΕ Μαρούσι αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Chery και το Spanos Group, καθώς ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα.

Για περισσότερα από 22 χρόνια, η Chery αναπτύσσει τεχνολογίες και οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, ενώ το Spanos Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αθλητισμός, ως φορέας αξιών όπως η συνεργασία, η συνέπεια και η αφοσίωση, βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η επιλογή της ΚΑΕ Μαρούσι ως στρατηγικού συνεργάτη για τη μεγαλύτερη εμπορική και επικοινωνιακή μας είσοδο στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία· αποτελεί έναν οργανισμό που ενσωματώνει τις αξίες, τη δυναμική και το όραμα που επιθυμούμε να υπηρετούμε.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το νέο ξεκίνημα ως Μαρούσι Chery θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τις δύο πλευρές και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στους φιλάθλους και στο ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα. Με ενθουσιασμό στηρίζουμε αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε σε μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία, εντός και εκτός παρκέ.»

Ο Θεοφάνης Ταρνατώρος, CEO της ΚΑΕ Μαρούσι δήλωσε: «Η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ. Ως Ονοματοδότης και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση, την ενδυνάμωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου.

Παράλληλα, η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χώρο της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΚΑΕ Μαρούσι ως συνεργάτη σε αυτή τη σημαντική εμπορική και στρατηγική είσοδο υπογραμμίζει τη δυναμική, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας.

Το Μαρούσι Chery δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στον ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.»