Η Chevron δίνει στους Τούρκους «μαντήλι να κλάψουν»

Κακοήθεια το χαρακτήρισα αλλά το μεταφέρω όπως μου το είπε άνθρωπος που εμπιστεύομαι απόλυτα στα ενεργειακά.

Συζητώντας για τις εξελίξεις με τη Chevron του έστειλα το tweet του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας που «ανέβηκε» σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της είδησης για το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού για τα θαλάσσια τεμάχια της Κρήτης

«Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Αξιολογήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας στο εμπόριο LNG και στην εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων» έγραψε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

«Είσαι η Chevron και ξέρεις ότι ο Τούρκος είναι ισχυρός παίκτης αλλά γκρινιάζει συνέχεια, δεν θα του δώσεις ένα μαντήλι να κλάψει;» μού είπε ο συνομιλητής μου.

Επικοινωνιακά θα περίμενα κάτι περισσότερο από την Άγκυρα είναι η αλήθεια.