Η CIA βάζει τέλος στην επί 60 χρόνια έκδοση του εγχειριδίου αναφοράς «Κατάσταση του Κόσμου»

Η CIA ανακοίνωσε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ότι μετά από περισσότερα από 60 χρόνια, κλείνει το δημοφιλές εγχειρίδιο αναφοράς World Factbook (Η Κατάσταση του Κόσμου).

Η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της CIA δεν ανέφερε κάποιον λόγο για την απόφαση να τερματιστεί το Factbook, αλλά συμβαδίζει με την υπόσχεση του διευθυντή Τζον Ράντκλιφ να τερματίσει τα προγράμματα που δεν προωθούν τις βασικές αποστολές της υπηρεσίας.

Όπως γράφει το ABC News, το Factbook, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1962 ως έντυπο, απόρρητο εγχειρίδιο αναφοράς για αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, προσέφερε μια λεπτομερή, αριθμητική εικόνα των ξένων χωρών, των οικονομιών, των στρατών, των πόρων και των κοινωνιών τους. Το Factbook αποδείχθηκε τόσο χρήσιμο που άρχισαν να το χρησιμοποιούν και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και, μέσα σε μια δεκαετία, κυκλοφόρησε στο κοινό μια μη απόρρητη έκδοση.



Αφού μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο το 1997, το Factbook γρήγορα έγινε ένας δημοφιλής ιστότοπος αναφοράς για δημοσιογράφους, λάτρεις των trivia και συγγραφείς πανεπιστημιακών εργασιών, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως.



Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε περικοπές προσωπικού στη CIA και στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας στις αρχές της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάζοντας την υπηρεσία να κάνει περισσότερα με λιγότερα μέσα.

