Η δεύτερη ζωή των συρμών: Ολική μεταμόρφωση για 14 συρμούς της ΣΤΑ.ΣΥ – Πότε ξεκινούν δρομολόγια

Η μεγάλη επιστροφή της Γραμμής 1: Τα «Κολούμπια» του ΗΣΑΠ γίνονται ξανά σύγχρονα τρένα για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ

Για δεκαετίες, η Γραμμή 1 του Μετρό, ο ιστορικός «Ηλεκτρικός», αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο του Πειραιά με την Κηφισιά, αλλά ταυτόχρονα και τον «φτωχό συγγενή» του δικτύου σταθερής τροχιάς. Οι παλαιοί συρμοί, οι συχνές βλάβες και η έλλειψη επαρκούς κλιματισμού δοκίμαζαν καθημερινά την υπομονή χιλιάδων επιβατών. Σήμερα, το σκηνικό αυτό αλλάζει ριζικά. Στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, η παραλαβή του πρώτου από τους 14 πλήρως ανακατασκευασμένους συρμούς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Η «δεύτερη ζωή» ενός θρύλου

Πρόκειται για τα τρένα της 8ης παραλαβής, γνωστά στους παλαιότερους ως «Κολούμπια». Μπήκαν στις ράγες στις αρχές της δεκαετίας του ’80, αντικαθιστώντας τότε τα ιστορικά ξύλινα βαγόνια. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, αντί να οδηγηθούν στην απόσυρση, αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω ενός φιλόδοξου έργου που υλοποιεί η ισπανική CAF σε συνεργασία με Ελληνική εταιρία κατασκευών αμαξωμάτων.

@flashgrofficial Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 είναι πλέον έτοιμος να μπει στις ράγες, φέρνοντας σημαντική αναβάθμιση στις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Το στοίχημα είναι μεγάλο: Η ανακατασκευή των συρμών δεν είναι απλώς ένα «φρεσκάρισμα». Όπως αναφέρουν πηγές της ΣΤΑΣΥ, το μοναδικό στοιχείο που διατηρήθηκε είναι το μεταλλικό πλαίσιο. Όλα τα υπόλοιπα —κινητήρες, ηλεκτρονικά συστήματα, αναρτήσεις και φρένα— αντικαταστάθηκαν με τεχνολογία αιχμής. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των τρένων για τουλάχιστον 25 ακόμα χρόνια.

Τα υπέρ και τα κατά της αναπαλαίωσης

Η επιλογή της ανακατασκευής έναντι της αγοράς νέων συρμών έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το έργο αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της πολυπλοκότητας και της εξεύρεσης ανταλλακτικών. Στα θετικά προσμετρώνται το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την αγορά νέου στόλου, η ταχύτερη (υπό κανονικές συνθήκες) ένταξη στο δίκτυο και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της επανάχρησης του σκελετού. Επιπλέον, οι νέοι κινητήρες AC είναι ενεργειακά αποδοτικοί, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Στον αντίποδα, στα αρνητικά καταγράφεται το ρίσκο που ενέχει η διατήρηση ενός παλαιού σκελετού σε σχέση με την εγγύηση ενός εξ ολοκλήρου νέου προϊόντος, καθώς και η ανάγκη για εξειδικευμένη συντήρηση σε υβριδικά συστήματα (παλιό σασί - νέα μηχανικά μέρη).

Φωτογραφία ανακατασκευασμένων συρμών Γιάννης Κέμμος. Στα θετικά προσμετρώνται το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την αγορά νέου υλικού και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της επανάχρησης του σκελετού.

Η δήλωση Κυρανάκη: «Από τα 8,5 λεπτά, στα 5 λεπτά η αναμονή»

Ο αναπληρωτής Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έδωσε το «παρών» στην υποδοχή του πρώτου συρμού, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής τεχνικής συμβολής στο έργο: «Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια και περισσότερο, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται στις ράγες της γραμμής 1 ΗΣΑΠ, της πιο ιστορικής αστικής γραμμής της Αθήνας. Εδώ, σε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα με Έλληνες μηχανικούς, μπορέσαμε να επιταχύνουμε και να παραδώσουμε το πρώτο τρένο, το οποίο σύντομα θα τεθεί στη διάθεση των επιβατών. Μιλάμε για ένα ουσιαστικά καινούργιο τρένο με 25 χρόνια επιπλέον ζωή. Με τους 14 συρμούς που θα έχουν ενισχύσει το στόλο έως το 2027, θα καταφέρουμε να μειώσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων από τα 8,5 λεπτά που ήταν πέρυσι, στα μόλις 5 λεπτά».

Τι θα δει ο επιβάτης: Τεχνολογία και άνεση

Η εμπειρία της μετακίνησης αλλάζει επίπεδο. Στο εσωτερικό, οι επιβάτες θα συναντήσουν νέα καθίσματα, φωτισμό LED, αντιβανδαλιστική επεξεργασία στο εσωτερικό και σύγχρονες οθόνες πληροφόρησης με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο. Η προσβασιμότητα για ΑμεΑ ενισχύεται με ειδικές σημάνσεις και, για πρώτη φορά, με ζώνες ασφαλείας για αναπηρικά αμαξίδια.

Για την ασφάλεια, τοποθετούνται κάμερες κλειστού κυκλώματος (εσωτερικά και εξωτερικά), ενώ το σύστημα κλιματισμού συντηρήθηκε πλήρως και οι πόρτες στεγανοποιήθηκαν, λύνοντας το χρόνια πρόβλημα των απωλειών ψύξης.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος: Ο αναπληρωτής Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έδωσε το «παρών» στην υποδοχή του πρώτου συρμού: «Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια και περισσότερο, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται στις ράγες της γραμμής 1, της πιο ιστορικής αστικής γραμμής της Αθήνας.

Παράλληλα αντικαταστάθηκε το σύστημα για το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας που έβγαζε εκτός λειτουργείας τους συρμούς. Ο πρώτος συρμός αναμένεται να ξεκινήσει δρομολόγια το καλοκαίρι, ενώ η σταδιακή παράδοση και των 14 μονάδων θα ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακατασκευή ακόμα 10 νεότερων συρμών. Ο ΗΣΑΠ δεν είναι πια ο «φτωχός συγγενής», αλλά ένας σύγχρονος σιδηρόδρομος που σέβεται την ιστορία του και τον επιβάτη.

Πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν τρεις κρίσιμοι παράγοντες που παραβλέπονται και θα καθορίσουν αν η αναπαλαίωση θα είναι επιτυχία ή ημίμετρο:

Η «Γήρανση» των Υποδομών (Ράγες & Σήμανση)

Το πρόβλημα: Η Γραμμή 1 έχει σημεία με παλιά δομή και παρωχημένα συστήματα τηλεδιοίκησης/σηματοδότησης.

Το ρίσκο: Ακόμα και με 14 «νέα» τρένα, αν το δίκτυο δεν αντέχει την πύκνωση των δρομολογίων στα 5 λεπτά λόγω παλαιότητας των γραμμών, η καθυστέρηση θα παραμείνει. Τα τρένα θα «περιμένουν» το ένα το άλλο.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος

Η πρόκληση της συντήρησης «Υβριδικών» Συρμών

Το πρόβλημα: Δεν είναι ούτε αμιγώς παλιά (όπου οι τεχνικοί ξέρουν κάθε βίδα), ούτε αμιγώς καινούργια (όπου υπάρχει εργοστασιακή υποστήριξη για όλα).

Το ρίσκο: Η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε ένα μείγμα τεχνολογιών του 1980 και του 2025. Αν χαλάσει ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σύστημα της CAF πάνω σε ένα σασί της MAN, η εξεύρεση ανταλλακτικού μπορεί να αποδειχθεί εφιάλτης, οδηγώντας ξανά συρμούς στις αποθήκες.

Η Ανοιχτή Φύση της Γραμμής 1 (Βανδαλισμοί)

Το πρόβλημα: Τα graffiti και οι φθορές στις πόρτες/παράθυρα δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα, αλλά και λειτουργικό (π.χ. φθορά στους αισθητήρες των θυρών).

Το ρίσκο: Χωρίς δραστική αναβάθμιση της φύλαξης στις αποθήκες και στους σταθμούς, η «ανθρώπινη» εικόνα των συρμών που περιγράφουμε μπορεί να κρατήσει ελάχιστους μήνες.

Η Ψυχολογία του Επιβάτη vs Πραγματικότητα

Τι παραβλέπεται: Οι 14 συρμοί θα παραδίδονται σταδιακά έως το 2027. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ο επιβάτης θα βιώνει μια μεικτή κατάσταση: Μια μέρα θα μπαίνει στο «σύγχρονο» τρένο και την επόμενη στο παλιό με το χαλασμένο κλιματιστικό. Αυτή η αντίθεση συχνά αυξάνει τον εκνευρισμό αντί να τον μειώνει, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.