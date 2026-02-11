Η διπλωματία του... Ιμάμ Μπαϊλντί και των «χόρτων του Αιγαίου» στο δείπνο Ερντογάν - Μητσοτάκη

Ο «Ανιχνευτής» εξασφάλισε το επίσημο μενού από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ένα γεύμα με έντονο άρωμα Ανατολής, αλλά και γεύσεις από το Αιγαίο.

Σαφώς η διπλωματία περνά παραδοσιακά από το στομάχι, και το αποψινό δείπνο στην Άγκυρα δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το μενού που παρατέθηκε προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιλογή πιάτων που συνδυάζουν την τουρκική παράδοση με θαλασσινά στοιχεία.

Το μενού της Άγκυρας



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, οι υψηλοί προσκεκλημένοι γεύτηκαν:



Από ορεκτικά:

Αγκινάρες με σάλτσα κάρι και τσι κιοφτέ.

Τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο.

Μελιτζάνες Ιμάμ Μπαϊλντί και λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Πιρουχί με βούτυρο, τυρί κες, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου.

Σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Από κυρίως πιάτα:

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν, αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα.

Pass Service: Urfa Κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

Και τέλος σε επιδόρπια:

Παρφέ με πικραμύγδαλα, ανανά και φρούτα εποχής.

Ποικιλία Τουρκικών Γλυκών: Μπακλαβάς με καρύδια, φιστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί και Τσεσμέ με μαστίχα.

Η επιλογή των «χόρτων του Αιγαίου» και της μαστίχας δεν θεωρείται τυχαία από τους αναλυτές, καθώς αποτελούν κοινά γαστρονομικά σημεία αναφοράς των δύο λαών. Τ