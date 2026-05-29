Η ΕΕ απέρριψε ξανά το «Turkaegean» - Νέα δικαίωση της Ελλάδας για το «τουρκικό Αιγαίο»

Νέα εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση του «Turkaegean», καθώς το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σε δεύτερο βαθμό την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος, επικυρώνοντας ουσιαστικά τη διαγραφή του.

Το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή της τουρκικής πλευράς, διατηρώντας σε ισχύ την προηγούμενη απόφαση που είχε ακυρώσει το «Turkaegean» ως ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική πλευρά, καθώς η Αθήνα είχε αντιδράσει έντονα από την πρώτη στιγμή που η Τουρκία επιχείρησε να κατοχυρώσει τον όρο.



Πώς ξεκίνησε η υπόθεση με το «Turkaegean»

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (TGA) κατέθεσε αίτηση στο EUIPO για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Turkaegean».

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε τα επόμενα χρόνια μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος από το 2022 ανέλαβε τον συντονισμό των νομικών ενεργειών για την ακύρωση του σήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκε επίσημα αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου ευρωπαϊκού γραφείου, με την Ελλάδα να προβάλλει νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα κατά της χρήσης του όρου.

Τον Ιανουάριο του 2025 το EUIPO αποφάσισε την ακύρωση και διαγραφή του «Turkaegean», ωστόσο η τουρκική πλευρά προσέφυγε στο Συμβούλιο Προσφυγών, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Με τη σημερινή απόφαση, η προσφυγή απορρίφθηκε και η ακύρωση του σήματος επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό.

Θεοδωρικάκος: «Δικαίωση των εθνικών μας θέσεων»

Σε δήλωσή του μετά την απόφαση, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «δικαίωση των εθνικών θέσεων».

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει ότι ο όρος «Turkaegean» «στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης».

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα αντέκρουσε «με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα» την προσπάθεια «παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η χώρα «υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική της ταυτότητα και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων».

Η υπόθεση του «Turkaegean» είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές και διπλωματικές αντιδράσεις στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η προσπάθεια κατοχύρωσης του όρου από την τουρκική πλευρά.