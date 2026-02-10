Η ΕΕΚ αποκατά σταθερό βηματισμό υπό τον Κ. Βλάση

Δεν περνά απαρατήρητο στο Υπουργείο Παιδείας ότι ο Κωντσταντίνος Βλάσης έχει βάλει σε σαφή προτεραιότητα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, οι ΣΑΕΚ μπαίνουν σε ξεκάθαρη σειρά, με νέες δομές να ενεργοποιούνται και να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο. Η περίπτωση της ΣΑΕΚ Θήρας είναι χαρακτηριστική: πρόκειται για μια δομή που συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο Υφυπουργός κινείται με σαφές χρονοδιάγραμμα και έμφαση στο αποτέλεσμα, δίνοντας βάρος στη λειτουργικότητα και όχι στις εξαγγελίες.

Η επιλογή να επενδυθεί πολιτικό κεφάλαιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση δείχνει μια στρατηγική που εξελίσσεται μεθοδικά και με σταθερά βήματα