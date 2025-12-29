Η εκρηκτική Σουηδή influencer που «τρέλανε» το γήπεδο της Πάφου (pics)

Η Πάφος FC έζησε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά στο Κολόσσι, όχι μόνο για όσα συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και για όσα τράβηξαν τα βλέμματα στις εξέδρες. Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκε η Έλσα Θόρα, γνωστή influencer από τη Σουηδία, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία στην Κύπρο.

That was a fun experience! My first champions league match…Pafos FC vs Bayern Munich pic.twitter.com/6jtnRUuyNI — Elsa Thora 🇸🇪 (@elsa_thora433) December 24, 2025





Η παρουσία της στο παιχνίδι του Champions League με τη Μπάγερν Μονάχου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, δεν πέρασε απαρατήρητη. Με casual εμφάνιση και διάθεση ανεπιτήδευτη, η Θόρα έδειξε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα, αποτυπώνοντας στιγμές από την κερκίδα. Το γεγονός ότι επανήλθε πρόσφατα με αναδημοσίευση φωτογραφίας από το γήπεδο δείχνει πως το ταξίδι της άφησε θετικό αποτύπωμα.

instagram: @elsa.thora

Για την Πάφο, τέτοιες εικόνες λειτουργούν συμπληρωματικά στη διαρκή προσπάθεια εξωστρέφειας. Το ποδόσφαιρο συναντά την ψηφιακή εποχή και οι ιστορίες από τις εξέδρες ταξιδεύουν γρήγορα, δίνοντας στον σύλλογο μια διαφορετική, πιο lifestyle διάσταση.