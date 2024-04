Most Googled travel destinations of 2023.



1. 🇬🇷 Greece

2. 🇪🇸 Spain

3. 🇮🇹 Italy

4. 🇵🇹 Portugal

5. 🇭🇷 Croatia

6. 🇨🇾 Cyprus

7. 🇹🇭 Thailand

8. 🇪🇬 Egypt

9. 🇲🇹 Malta

10. 🇲🇦 Morocco



(Source: Condé Nast Traveller and Google Trends)