Η Ελλάδα στους λίγους αξιόπιστους συνομιλητές στη Μέση Ανατολή

Σε μία Μέση Ανατολή, που ακόμη προσπαθεί να αφήσει πίσω της τις πληγές, που άφησε ο διετής πόλεμος Ισραήλ Χαμάς το αποτύπωμα της ελληνικής διπλωματίας είναι ισχυρό και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Αυτό κατέδειξε και η χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλα, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και της Υφυπουργού, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Σε ένα περιβάλλον οξυμένων αντιθέσεων και βαθέων ρηγμάτων δεν είναι σύνηθες, πολλώ μάλλον απλό και αυτονόητο να θεωρείται η Ελλάδα αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής και από τους Ισραηλινούς και από την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως επιβεβαίωσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Μαχμούντ Αμπάς.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, που επισκέφθηκε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνευση στην περιοχή. Μάλιστα, ανώτατη κυβερνητική πηγή σημείωνε με αρκετή ικανοποίηση ότι «αυτή η αξιοπιστία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη στρατηγική σχέση, που έχει παράλληλα με το Ισραήλ, γεγονός, που ουσιαστικά δικαιώνει τη στάση της κυβέρνησης να μην λειτουργήσει ως επισπεύδουσα στην τρέχουσα συγκυρία στο θέμα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης».

Την ίδια ώρα, η Αθήνα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναγκαιότητα της ανάσχεσης της επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως σε Λιβύη και Συρία, αλλά και της διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, ώστε η πάγια διμερής διαφορά να πυροδοτήσει εντάσεις στο πεδίο και να εν τέλει να παράγει κρίσεις.

Aνώτατη κυβερνητική πηγή επέμενε χθες ότι «σε καμία περίπτωση η τριμερής συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ δεν πρέπει να λογίζεται ως μία συμμαχία έναντι ουδενός». Επίσης διαβεβαίωνε ότι «τα σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα είναι ανοιχτά σε όλα τα κράτη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πάντα με βάση τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο». Άλλωστε, όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως η στήλη, Γεραπετρίτης και Φιντάν βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε αναζήτηση κοινής διαθέσιμης ημερομηνίας για την πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους.