Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Ξεσκονίζουν» τις ημερομηνίες για Φεβρουάριο

Εντός του Φεβρουαρίου αναζητούνται πιθανές ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας, όπως πληροφορείται αρμοδίως η στήλη.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το flash.gr, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ήδη συγκεντρώσει τις βολικές ημερομηνίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Φεβρουάριο και μένει να γίνει η συνεννόηση με τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν, για την αντιστοίχιση με τις…ελεύθερες ημερομηνίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ίδιο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, οι δυο τους τα είπαν την προηγούμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΑΣΕ, στη Βιέννη σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης.

Μολονότι, στη δεδομένη συγκυρία απουσιάζουν τα μεγάλα «παραδοτέα» η κυοφορούμενη συνάντηση αναμένεται να εκπέμψει το μήνυμα ότι υπάρχουν ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου και ότι ανάμεσα στις δύο χώρες μπορεί να υπάρξει συνεννόηση παρά τη δεδομένη διαφορά που τις χωρίζει.

Έμπειροι στα Ελληνοτουρκικά παρατηρούν, πάντως, ότι η αιφνίδια κινητικότητα για να «κλειδώσει» ένα ακόμη ραντεβού κορυφής θα πρέπει να εκληφθεί και ως απάντηση στην έντονη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος αναφέρει ότι επίκεινται και τα ραντεβού του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας υπό τους Υφυπουργούς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρη Θεοχάρη. Αν και θα καταβληθεί προσπάθεια αυτά να προηγηθούν του ΑΣΣ, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως αυτό θα καταστεί εφικτό, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή.