Η φήμη και η τιμή της: Γιατί οι διάσημοι τραγουδιστές ζουν λιγότερο

Η φήμη μπορεί να είναι ελκυστική και συχνά αξιοζήλευτη, ωστόσο φαίνεται πως έχει και ένα κρυφό τίμημα: μικρότερη διάρκεια ζωής. Μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Epidemiology and Community Health δείχνει ότι οι διάσημοι τραγουδιστές πεθαίνουν κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τους συνομηλίκους τους που επιλέγουν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία 324 διάσημων μουσικών που γεννήθηκαν μεταξύ 1910 και 1975, συγκρίνοντάς τους με άλλους 324 λιγότερο γνωστούς τραγουδιστές με παρόμοιο υπόβαθρο. Όλοι ήταν ενεργοί μεταξύ 1950 και 1990 -μια περίοδος που σφραγίστηκε από την άνοδο της ροκ εν ρολ, της πανκ, της ντίσκο, της grunge και της χιπ χοπ- προσφέροντας στους ερευνητές επαρκή μακροχρόνια δεδομένα για τη θνησιμότητα και τους κινδύνους για την υγεία τους έως το 2023.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: κατά μέσο όρο, οι διάσημοι μουσικοί πέθαναν στα 75 τους, ενώ οι λιγότερο γνωστοί συνομήλικοί τους έφτασαν τα 79. Οι σόλο καλλιτέχνες αντιμετώπιζαν 26% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με τους τραγουδιστές σε συγκροτήματα. Συνολικά σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, οι διάσημοι τραγουδιστές είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν νωρίτερα από τους μη διάσημους.

Το τίμημα της δόξας

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος δεν οφείλεται σε ήδη υπάρχουσες διαφορές ή σε αντίστροφη αιτιώδη συνάφεια -δηλαδή το ότι κάποιος πεθαίνει νωρίς και μετά γίνεται διάσημος- αλλά μάλλον στο ότι η ίδια η φήμη αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Το επίπεδο κινδύνου συγκρίνεται με το περιστασιακό κάπνισμα, που αυξάνει την πιθανότητα θανάτου κατά 34%.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η φήμη φέρνει μαζί της ψυχολογικούς παράγοντες πίεσης (έλλειψη ιδιωτικότητας, έντονος δημόσιος έλεγχος, εξαντλητικά προγράμματα και συνεχή πίεση) που μπορεί να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία και να οδηγήσουν σε επιβλαβείς μηχανισμούς αντιμετώπισης. Οι ερευνητές περιγράφουν τη φήμη ως «χρόνιο βάρος που εντείνει τους επαγγελματικούς κινδύνους».

Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις. Ο Μικ Τζάγκερ, για παράδειγμα, συνεχίζει να κυριαρχεί στα sold-out στάδια στα 82 του χρόνια, παρά τα παρελθόντα προβλήματα με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, τα γενικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η δόξα δεν χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής. Αν ονειρεύεστε παγκόσμιες περιοδείες και Grammy, ίσως η φήμη να αξίζει τον κόπο, αλλά σίγουρα όχι χωρίς κόστος.