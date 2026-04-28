Η φωτογραφία και το όνομα του Τραμπ θα βρίσκονται στη νέα έκδοση των διαβατηρίων των ΗΠΑ

Στην έκδοση νέων, επετειακών διαβατηρίων που θα περιλαμβάνουν τη φωτογραφία και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους.

Όπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα νέα διαβατήρια θα κυκλοφορήσουν το προσεχές καλοκαίρι σε περιορισμένο αριθμό και θα αποτελούν ειδική επετειακή έκδοση. Σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο και η υπογραφή του Τραμπ θα βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου.

Πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική χρήση της εικόνας του Αμερικανού προέδρου σε αντικείμενο που συνδέεται με τον εορτασμό της επετείου, δεδομένου ότι – σε αντίθεση με αναμνηστικά νομίσματα ή πάσα εθνικών πάρκων – το διαβατήριο αποτελεί επίσημο, διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοποίησης με ισχύ έως και 10 χρόνια, αναφέρει το CNN.

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια της Αμερικής τον Ιούλιο, ετοιμάζουμε την κυκλοφορία ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων για να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Tommy Pigott.

Όπως πρόσθεσε, τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένα γραφικά και ενισχυμένες εικόνες», διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που χαρακτηρίζουν τα αμερικανικά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Την είδηση αποκάλυψε αρχικά το The Bulwark, ενώ το Fox News δημοσίευσε πρώτο το σχετικό προσχέδιο. Παραμένει άγνωστο πόσα διαβατήρια θα εκδοθούν, καθώς και αν οι πολίτες θα χρειαστεί να ζητήσουν ειδικά τη συγκεκριμένη έκδοση.

Η εικόνα του Τραμπ σε εθνικά πάρκα και ιδρύματα

Στο ίδιο πλαίσιο επετειακών δράσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ήδη από πέρυσι νέους σχεδιασμούς για τα πάσα εθνικών πάρκων, ένα εκ των οποίων απεικονίζει τον Τραμπ μαζί με τον George Washington.

Παράλληλα, η Commission of Fine Arts ενέκρινε πρόσφατα και την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, στο οποίο θα αποτυπώνεται η μορφή του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα το όνομα του Αμερικανού προέδρου συνδέθηκε επίσης με ιδρύματα όπως το Kennedy Center και το US Institute of Peace, ενισχύοντας την παρουσία του σε σειρά επετειακών πρωτοβουλιών.