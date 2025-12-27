Η φωτογραφία της Γουάντα Νάρα που προκάλεσε χαμό στα social media (pic)

Η Γουάντα Νάρα, πρώην σύζυγος του Μάουρο Ικάρντι, φαίνεται ότι βιντεοσκοπήθηκε από μια ασυνήθιστη γωνία, χωρίς φίλτρα και την λαμπερή... έκδοση στην οποία έχουν συνηθίσει οι ακόλουθοί της, γεγονός που πυροδότησε μια «χιονοστιβάδα» σχολίων.

Στις... αμφισβητούμενες φωτογραφίες που εμφανίστηκαν σε μια σελίδα στο Instagram, η Νάρα φαίνεται πολύ διαφορετική από ό,τι στο προφίλ της στο Instagram.

Πολλοί χρήστες των social media, μάλιστα, δήλωσαν σοκαρισμένοι για τη διαφορά μεταξύ της διαδικτυακής της εικόνας και της πραγματικότητας.

Τα σχόλια ήταν πάρα πολλά και οι απόψεις διχασμένες.

«Είναι όντως αυτή;», «Πού είναι τα φίλτρα και το photoshop;» και «Κανείς δεν φαίνεται τόσο άσχημος στο Instagram» είναι μόνο μερικές από τις αντιδράσεις των άφωνων θαυμαστών και μη της εντυπωσιακής Αργεντινής,που συχνά πυκνά απασχολεί τα media ακόμα και μετά την θυελλώδη σχέση της με τον διεθνή επιθετικό.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί την υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι ήταν μάλλον κακός ο φωτισμός και μια... κακιά στιγμή, ενώ κάποιοι που την έχουν συναντήσει έγραψαν ότι η Νάρα φαίνεται υπέροχη από κοντά.

Ωστόσο, άλλοι επεσήμαναν ότι η διαφορά μεταξύ αυτού που προβάλλεται στα κοινωνικά δίκτυα και της πραγματικότητας είναι συχνά δραστική. Επίσης, ένας υπήρξαν και κάποιοι που δεν απέκλεισαν την πιθανότητα να πρόκειται για μια εικόνα αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης, που όλο και πιο συχνά χρησιμοποιείται πια και όχι πάντα για καλό.