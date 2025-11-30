Η GAC κατακτά ορόσημο στην αυτόνομη οδήγηση για L3 δοκιμές σε αυτοκινητόδρομο έως 120 km/h

Συγκεκριμένα, η GAC Hyptec, μέλος του Ομίλου GAC, έλαβε επίσημη άδεια για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 km/h. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια έγκριση στη χώρα, ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη σοβαρή, συστηματική δουλειά του οργανισμού. Αναμφισβήτητα είναι μια τεχνολογική κατάκτηση που στηρίζεται σε έρευνα, μηχανική ακρίβεια και υψηλή τεχνογνωσία. Η GAC αποδεικνύει καθημερινά πως διαμορφώνει τις εξελίξεις.

Το Autonomous Driving L3 της GAC HYPTEC ενσωματώνει εξελιγμένη τεχνολογία αισθητήρων, συστήματα αντίληψης πραγματικού χρόνου και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Η άδεια για δοκιμές σε ταχύτητες έως 120 km/h αποτελεί απόδειξη ωριμότητας της πλατφόρμας και εμπιστοσύνης των αρχών στην αξιοπιστία της.

Για τον Όμιλο GAC, αυτό το επίτευγμα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: ενισχύει την τοποθέτηση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ως έναν οργανισμό που επενδύει στρατηγικά στο μέλλον, που προχωρά μεθοδικά και που στηρίζει την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης με πραγματικό περιεχόμενο.

Το συγκεκριμένο νέο δίνει ισχυρή υποστήριξη στο οικοσύστημα των μοντέλων της GAC σε διεθνές επίπεδο. Προσθέτει αξιοπιστία, κύρος και τεχνολογική βαρύτητα σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει με ρυθμούς που απαιτούν οργανισμούς αποφασισμένους να ηγηθούν. Καθώς σε λίγες μέρες έρχεται το επίσημο πανελλαδικό λανσάρισμα της GAC AION στην Ελλάδα και για η παρουσίαση του μοντέλου Aion V καθώς και το νέο κατάστημα της μάρκας στην Λ. Κηφισίας, η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτουργεί ως καταλύτης. Έρχεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή που θέλει να γνωρίσει σε βάθος τη μάρκα και προσφέρει ένα σταθερό, τεκμηριωμένο υπόβαθρο τεχνολογικής αξιοπιστίας.

Ταυτόχρονα δίνει ένα σαφές μήνυμα: η GAC είναι ένας τεράστιος οργανισμός που επενδύει συνειδητά στην πρόοδο, που κινείται με συνέπεια και φιλοδοξία, και που εξελίσσει συνεχώς την επόμενη εποχή της κινητικότητας.

Η GAC δημιουργεί πλέον τεχνολογία που αφήνει το πραγματικό της αποτύπωμα και στην Ευρώπη και μαζί της διαμορφώνεται ο κόσμος της ηλεκτροκίνησης και το αύριο της αυτόνομης οδήγησης.