Η Hailey Bieber ποζάρει με αμφίεση Playboy και δηλώνει: «Θέλω να αποκτήσω άλλα πέντε παιδιά»

Για τις σκέψεις να μεγαλώσει την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Justin Bieber μίλησε η Hailey Bieber στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Interview και παραδέχθηκε ότι κάποιες μέρες νιώθει έντονα την επιθυμία να αποκτήσει άλλα έξι παιδιά.

«Σίγουρα θέλω περισσότερα από ένα... Κάποιες μέρες θέλω δύο. Κάποιες μέρες θέλω πέντε», δήλωσε και εξήγησε ότι το να έχει οικογένεια ήταν πάντα σημαντικό για εκείνη: «Ναι, πάντα ήθελα να παντρευτώ και να κάνω παιδιά και οικογένεια από πολύ μικρή ηλικία. Η αγαπημένη μου στιγμή με τον Jack Blues ( σ.σ που είναι 20 μηνών ) είναι το πρωί που πίνω τον καφέ μου.

Ο γιος μου συνήθως ξυπνάει γύρω στις 07:30, οπότε μου αρέσει να είμαι ξύπνια μαζί του όσο περισσότερο μπορώ. Απολαμβάνω τα πρωινά μου πολύ περισσότερο από τότε που έγινα μαμά. Προσπαθώ να μην αρπάζω το τηλέφωνό μου μόλις ξυπνάω, παρόλο που νιώθω ένοχη που το κάνω συχνά. Προσπαθώ να κοιτάζω πρώτα το φως του ήλιου, επειδή είναι καλύτερο για τον κιρκάδιο ρυθμό μου. Σηκώνομαι, βουρτσίζω τα δόντια μου, συνέρχομαι λίγο και πάω να δω αν ο γιος μου είναι ξύπνιος. Τα παιδιά είναι τόσο γλυκά το πρωί όταν ξυπνούν» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Και μετά υπάρχει χρόνος χαλάρωσης πριν ξεκινήσει η δουλειά. Ο γιος μου λατρεύει να φτιάχνει καφέ μαζί μου. Έτσι, περνάμε χρόνο με την οικογένεια το πρωί καιμετά ξεκινάω την προπόνηση».

Το 29χρονο super model αποκάλυψε επίσης ότι πηγαίνει συχνά στην εκκλησία. «Προσεύχομαι με τον γιο μου κάθε βράδυ πριν τον ύπνο. Βλέπω την πνευματικότητα περισσότερο ως κάτι σταθερό. Η σχέση μου με τον Θεό είναι συνεχής. Νιώθω πνευματικά συνδεδεμένη κυριολεκτικά απλώς και μόνο βγαίνοντας έξω...να βρίσκεσαι στη φύση και να νιώθεις τον ήλιο» εξήγησε.