Η ισχύς εν τη ενώσει: Παλαιστίνιος και δυο Ισραηλινοί συμμάχησαν για να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Σε αποτυχία αποδείχθηκε η ληστεία που ενορχήστρωσαν δυο Ισραηλινοί και ένας Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη αφού συνελήφθησαν λίγο μετά την πράξη τους από την αστυνομία.

Οι τρεις άνδρες παρίσταναν τους στρατιώτες, επιτέθηκαν στο κοσμηματοπωλείο, έκλεψαν μεγάλη ποσότητα χρυσού, απείλησαν τους παριστάμενους πολίτες και κατέστρεψαν ένα μέρος του καταστήματος. Στη συνέχεια διέφυγαν προς τη νότια είσοδο του χωριού, είπε ο δήμαρχος της Νταχαρία, Άκραμ Άμπου Άλαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι τρεις ένοπλοι έφτασαν στην παλαιστινιακή κοινότητα με ένα όχημα «εξοπλισμένο με φάρο και ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη». Έγιναν αντιληπτοί από τις Αρχές τη στιγμή που «επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία», στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της ισραηλινής αστυνομίας, του στρατού και της συνοριοφυλακής συνελήφθησαν σε κοντινό χωριό, κοντά στα σύνορα της Δυτικής Όχθης με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες ήταν Βεδουίνοι, καταγόμενοι από το νότιο Ισραήλ. Ο στρατός ωστόσο διευκρίνισε ότι η ομάδα αποτελείτο από «έναν Παλαιστίνιο και δύο Ισραηλινούς» πολίτες.

Οι Βεδουίνοι ζουν τόσο στο Ισραήλ όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και μπορεί να έχουν ισραηλινή ή παλαιστινιακή υπηκοότητα. Είναι απόγονοι μουσουλμάνων βοσκών που παλαιότερα μετακινούνταν ελεύθερα στις ερημικές εκτάσεις πέραν των σημερινών συνόρων του Ισραήλ. Αποτελούν μειονότητα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και ζουν κυρίως από την κτηνοτροφία, συχνά ακολουθώντας έναν ημινομαδικό τρόπο ζωής.