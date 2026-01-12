Σκάνδαλο Haaretz: Στα «δίχτυα» του Κατάρ η ισραηλινή εφημερίδα – Αποκαλύψεις για πληρωμένα δημοσιεύματα

Σοβαρούς τριγμούς στην αξιοπιστία της ιστορικής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz προκαλεί το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times of Israel. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γνωστός δημοσιογράφος, πρώην διπλωμάτης και πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας, Alon Pinkas, φέρεται να έλαβε πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων κατά την περίοδο 2024–2025, οι οποίες συνδέονται με την κυβέρνηση του Κατάρ.



Η διαδρομή του χρήματος και το «Qatargate»



Η υπόθεση, που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα ισραηλινό «Qatargate», φέρνει στο φως μια σκοτεινή διαδρομή χρήματος:



Οι μεσάζοντες: Τα χρήματα φέρεται να καταβλήθηκαν μέσω του επιχειρηματία Gil Birger, ο οποίος ανακρίνεται από τις ισραηλινές αρχές ως πιθανός ενδιάμεσος για μεταφορές χρημάτων μεταξύ του Κατάρ και προσώπων από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu.



Ο ρόλος του λομπίστα: Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσω του Αμερικανού λομπίστα Jay Footlik, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος εκπρόσωπος συμφερόντων του Κατάρ στις ΗΠΑ.



Οι καταγγελίες αφορούν την περίοδο που το Κατάρ είχε ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες Ισραήλ και Hamas για την απελευθέρωση ομήρων μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πληρωμένη αρθρογραφία με «γραμμή» από το Κατάρ



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι η εκστρατεία επιρροής του Κατάρ δεν περιορίστηκε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά επηρέασε άμεσα το περιεχόμενο της εφημερίδας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Pinkas φέρεται να επανέλαβε πέντε συγκεκριμένα σημεία συζήτησης (talking points) σε επτά διαφορετικές στήλες του στη Haaretz, την ίδια περίοδο που πληρωνόταν από τον Footlik.

Η αντίδραση της Haaretz και η άρνηση Pinkas



Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε άμεσες εξελίξεις στο εσωτερικό της εφημερίδας: Ο αρχισυντάκτης Aluf Benn ζήτησε εξηγήσεις, με αποτέλεσμα ο Alon Pinkasνα διακόψει τη συνεργασία του με τη Haaretz. Η εφημερίδα πρόσθεσε σχετική σημείωση διαφάνειας στα άρθρα της συγκεκριμένης περιόδου.



Ο ίδιος ο Pinkas αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αναλύσεις του εξέφραζαν προσωπικές του απόψεις και ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες που παρείχε δεν είχαν καμία σχέση με το Κατάρ.

Το δημοσίευμα των Times of Israel καταλήγει επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αυτή δημιουργεί «σύννεφα» στην αξιοπιστία της Haaretz. Παράλληλα, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ για τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και οργανωμένης επιρροής, αλλά και για την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων στα μέσα ενημέρωσης.